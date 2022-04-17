4 توابل لتخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم.. ابرزها الحلبة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يُزعم أن مقايضات النظام الغذائي لمرض السكري يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، هذه أربعة من أفضل التوابل التي تضيفها إلى روتين العشاء اليومي، بما في ذلك القرفة والزنجبيل وحتى الحلبة.

مرضى السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على اختياراتك الغذائية قد يكون أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري غير المرغوب فيها، تم تشخيص حوالي خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة بمرض السكري.

معظم هذه الحالات ناتجة عن مرض السكري من النوع 2، حيث يكافح الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، ويحتاج الجسم إلى الأنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

إن رؤية بعض المرضى لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو أن أجسامهم لا تتفاعل بنفس الطريقة مع الأنسولين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

قال موقع ميديكال نيوز توداي الطبي: “تشمل العلاجات استراتيجيات نمط الحياة وأحياناً الأدوية، لكن قد تساعد بعض العلاجات التكميلية، مثل الأعشاب والمكملات”، “لا يمكن للأعشاب والمكملات أن تعالج مرض السكري ولا يمكن أن تكون علاجاً منفرداً، “لكن البعض إلى جانب العلاج التقليدي، قد يخفف من أعراض مرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات”.

هذه هي التوابل الأربعة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

1- قرفة :

يزعم أن القرفة تخفض مستويات السكر في الدم لعدد من السنوات، وقال الموقع الطبي إنه يعمل من خلال تحسين مستويات حساسية الأنسولين لدى المرضى، مع تعزيز عملية الهضم.

2- زنجبيل :

يمكن أن يساعد الزنجبيل الاحتفالي في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، كشف باحثون أنه يقلل مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الرابط تماماً، ولهذا السبب يجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري.

3- نبات الحلبة

الحلبة هي نوع من بذور الأعشاب التي يمكن طحنها وإضافتها إلى الأطباق لإضفاء النكهة، قال العلماء إن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مستويات الأنسولين.

4- الجمباز :

الجمباز هو نوع من الأعشاب يُترجم حرفياً إلى “مدمر السكر”، هو عشب قد يكون مفيداً في وقف الرغبة الشديدة للسكر، وفقاً لجامعة ميشيغان النظام الصحي، وذمة الجمباز، والمعروف أيضا باسم “جيمنيما سيلفستر”، هو مصنع تسلق الخشب الأصلي إلى الغابات الاستوائية في وسط وجنوب الهند، يتم استخدام أوراق النبات الطبية، عندما يمضغ يترك تتداخل مع قدرتك على تذوق حلاوة، الكلمة الهندية للذمة هي جورمار وهو ما يعني المدمرة من السكر.

قال الموقع الطبي إنه يعمل بطريقة مشابهة للحلبة، ويزيد ببساطة مستويات الأنسولين لدى مرضى السكري.