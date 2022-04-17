أفضل الطرق لتعامل مرضى “الجيوب الأنفية” مع هذا الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 11:56 صباحًا

يعانى مرضي الجيوب الانفية من الطقس السيئ، ومع هذا الطقس تزداد أعراض الجيوب الأنفية المزعجة، لذلك نقدم نصائح في هذا التقرير لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الطقس السيئ ولتحسين أعراض الاحتقان في الجيوب الأنفية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

ذكر موقع “Every day Health” أن احتقان الجيوب الأنفية يجعلك تشعر بالضيق، لكن إدارته يمكن أن يكون سهلاً بمجموعة من النصائح وهى:

1- استنشق بخار الماء، لأن البخار يعمل على ترطيب المخاط فى الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان.

2-غسل الأنف بالماء المالح الدافئ، يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، ويقلل من تأثير المهيجات مثل: الغبار والتلوث والعطور.

3- ابتعد عن دخان السجائر، حيث يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتك بالتهاب الجيوب المزمن، وكذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

4- أغلق الشبابيك والأبواب جيداً، لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية.

5- يفضل عدم الخروج فى هذا الجو، وإذا اضطررت ارتدى كمامة على أنفك.

6-تناول أدوية الحساسية بعد استشارة طبيبك أو بخاخة الأنف التى تحتوى على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

7- شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

8-ابتعد عن شرب الكافيين لأنه يزيد من التهاب الجيوب الأنفية وتهيجها.