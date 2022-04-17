شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا سينوفارم وسينوفاك يطوران لقاحين لفيروس كورونا ضد متغير أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كل من شركة سينوفارم وسينوفاك، عن أنه تم تطوير مرشحين للقاح كورونا لاستهداف متغير اوميكرونOmicron تم الموافقة عليهما للتجارب السريرية في هونج كوج وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لدراسة الحقن المُحسَّن ضد أوميكرون، حيث أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات القائمة على السلالات القديمة تظهر نشاطًا أضعف لتحييد المتغير عالي القابلية للانتقال.

قالت الشركتان في بيانات إن المرشحَين من وحدتين من مجموعة China National Biotec Group (CNBG) التابعة لشركة سينوفارم Sinopharm وواحد من من سنوفاك Sinovac يحتويان على فيروس كورونا غير نشط أو "مقتول" ويشبهان اللقاحات التي توفرها الشركات في الصين وخارجها.

قالت شركة سينوفارم، إنه سيتم اختبار مرشحي Sinopharm كمعززات لدى البالغين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو 3 جرعات من اللقاح، لم تحدد منتجات اللقاح التي كان سيحصل عليها المشاركون في التجربة قبل أخذ المعزز التجريبي، أو عدد الأشخاص الذين سيتم تجنيدهم.

أضافت سينوفارك Sinovac ستدفع الدراسات إلى الأمام في لقاح كورونا فاك CoronaVac الحالي ضد المتغيرات الناشئة.

أظهرت دراسة صينية، إن الجرعة الرابعة من لقاح سينوفارم أعادت مستويات الأجسام المضادة إلى القمم التي تلت الجرعة الثالثة، قال الباحثون إن اللقاحات الجديدة ستوفر بديلاً أفضل كمعززات مستقبلية.