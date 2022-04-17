10 علامات صحية يجب عليك متابعتها يوميا وشهريا لكى تطمئن على نفسك

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القاهرة - سامية سيد - يتطلب ضمان الصحة قدرًا كبيرًا من العناية واليقظة، من تنظيم نمط الحياة إلى التأكد من الأكل بشكل صحيح ، وهناك عدة عوامل تساهم في صحة الجسم، وبالمثل هناك العديد من العلامات المهمة التي يجب على كل شخص متابعتها بانتظام للتأكد من سلامته، أو المعرفة المبكرة لأى مشكلة ومحاولة علاجها، لضمان الصحة المستمرة.

العلامات الصحية التي يجب متابعتها

فيما يلي بعض المؤشرات الصحية المهمة التي يجب عليك تتبعها لمعرفة أى مشكلة بها ، وفقا لموقع " timesnownews":

1- ضغط الدم:

تعد مستويات ضغط الدم علامة مهمة على صحة قلبك، يمكن أن يؤدي الارتفاع أو السقوط المفاجئ في نفس الشيء إلى خسائر كبيرة في الصحة ويجب تجنبه، لذلك، من الضروري الاحتفاظ بسجل يومي لنفسك لمتابعة أى مشكلة فى الضغط.

2- جلوكوز الدم:

يمكن أن تشكل الارتفاعات المفاجئة أو الانهيارات المفاجئة في مستويات السكر في الدم خطورة على الجسم. لذلك ينصح مرضى السكر بمتابعة مسارهم اليومي لمستويات سكر الدم.

3- الهيموجلوبين:

للتأكد من أن جسمك يحتوي على عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء السليمة، وأنك لست معرضًا لخطر الإصابة بفقر الدم ، من المهم أن تحافظ على مسار شهري لمستويات الهيموجلوبين وأن تتابع قراءات تحليل الهيموجلوبين .

4- فيتامين د:

ويسمى المغذيات، وهو المنظم للعديد من وظائف الجسم الهامة، وغالبا ما يجد الناس أنهم يعانون من نقص فى فيتامين د، لذلك من المهم متابعة مستوياته واتخاذ خطوات لتعزيز وجوده فى الجسم.

5- TSH:

يمكن أن يساعد تتبع تحليل TSH، المعروف أيضًا باسم هرمون الغدة الدرقية ، في رعاية الأداء الصحي للغدة الدرقية. يجب أن يتم ذلك من قبل كل شخص ، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو أي حالة مرتبطة بالغدة الدرقية القيام بمعرفة مؤشر تحليل الغدة كل فترة.

6- الكوليسترول:

يعد تتبع علامات الكوليسترول لدينا مثل الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة أمرًا مهمًا للغاية لتأمين الصحة العامة، يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول الزائدة في الجسم إلى مضاعفات صحية مختلفة.

7- محيط الخصر:

يعتبر تراكم الدهون حول الخصر والبطن من أكثر الدهون غير الصحية، لذلك ، يمكن أن يساعد تتبع قياسات محيط الخصر في معرفة المشكلة من بدايتها وحلها.

8- حمض اليوريك:

يعد الحفاظ على مستوى آمن من حمض اليوريك في الجسم أمرًا ضروريًا لضمان صحة الكلى، والقضاء على خطر الإصابة بالنقرس ، وما إلى ذلك.

9- معدل ضربات القلب:

ضمان صحة القلب والأوعية الدموية مهم للغاية لتسهيل الصحة العامة. لذلك ، من المهم تتبع المؤشرات المهمة للقلب مثل معدل ضربات القلب (فى الراحة والتحرك) والحفاظ على معدل آمن لضربات القلب.

10- الكالسيوم:

يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة لمستويات الكالسيوم في جسمك ، لأنه يرتبط بصحة العظام والعضلات في الجسم.