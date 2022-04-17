انفلونزا الطيور مجددا.. وأكثر من 30 ولاية مهددة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.

وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من عشرين مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير شباط.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.

وقالت السلطات الأمريكية إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.

وتحدث إنفلونزا الطيور بسبب نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا الذي نادرًا ما يصيب البشر. وقد تم تحديد أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللتين أصيب بهما البشر مؤخرًا — H5N1 وH7N9، عندما تصيب إنفلونزا الطيور البشر، قد تكون مميتة.

وتفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا. لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مرض إنفلونزا الطيور اتصال بالطيور المريضة. وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر. تم الإبلاغ عن حالات بشرية متقطعة فقط منذ عام 2015.

يشعر المسؤولون الصحيون بالقلق من احتمال حدوث تفشِ عالمي إذا تحور فيروس إنفلونزا الطيور إلى شكل ينقل بسهولة أكبر من شخص إلى آخر. يعمل الباحثون على لقاحات للمساعدة في الحماية من إنفلونزا الطيور.