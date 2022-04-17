شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. علامات فى شعرك تشير إلى مشاكل صحية أساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن الجسم لديه طرق متعددة للإشارة إلى العلامات الإيجابية والسلبية، أيضا الشعر يمكن أن يقول الكثير عن صحتك، كل ما عليك القيام به هو أن تكون يقظًا بعض الشيء وابحث عن العلامات.

اعرف ماذا يقول شعرك

فيما يلي بعض علامات الضائقة الجسدية والعقلية التي يمكن أن تظهر في الشعر وفقا لموقع " times news":

الشعر الرمادي والضغط العصبى:

الشعر الرمادي يمكن أن يكون كابوسا ، على الرغم من كونه ظاهرة شائعة ، إلا أن شيب الشعر لا يكون دائمًا نتيجة الشيخوخة في بعض الأحيان ، حيث تلعب المضاعفات الهرمونية والصحية الأخرى دورًا، هل لاحظت وجود خيوط من الشعر الرمادي على رأسك مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون علامة على التوتر.

تساقط الشعر وفقر الدم:

فقر الدم هي حالة ناتجة عن نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، يمكن أن تظهر هذه الحالة من خلال علامات مختلفة في الجسم مثل التعب ، وشحوب الجلد ، وضيق التنفس ، وما إلى ذلك، يعتبر تساقط الشعر من أعراض فقر الدم الأخرى التي يجب العناية بها.

تساقط شعر ومتلازمة تكيس المبايض:

هل تعلم أن تساقط الشعر يمكن أن يكون علامة على متلازمة تكيس المبايض؟ متلازمة تكيس المبايض، والمعروفة باسم متلازمة تكيس المبايض، هي حالة تؤدي إلى تضخم المبايض وتكوين الكيسات في نفس الوقت.

شعر رقيق وفرط نشاط الغدة الدرقية:

من منا لا يحب الشعر الكثيف والكثيف؟ ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية إلى ترقق الشعر. فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة ناتجة عن الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية في الغدة الدرقية.

تقصف الشعر ومتلازمة كوشينج:

يتميز الشعر الهش بجفافه، وعدم صحته، ومعرضه للتطاير، وتقصف الأطراف، وبهتانه، قد يكون هذا أيضًا علامة على متلازمة كوشينج، تحدث متلازمة كوشينج بسبب التعرض الطويل للكورتيزول، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم فرط الكورتيزول وغالبًا ما تحدث بسبب استخدام الستيرويد.