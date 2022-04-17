شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التبول اللاإرادى يزيد مخاطر عدم انتظام ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبول أثناء النوم على الرغم من أنه أمر مزعج للصغار، إلا أنه قد يكون أمرا خطير على البالغين، فيمكن أن يكون أحد أعراض عدم انتظام ضربات القلب ونادرًا ما يتم أخذها في الاعتبار في التقييم التشخيصي.

قدم الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Heart Rhythm حالة قائمة على الأدلة لتوسيع نطاق العمل التشخيصي ليشمل عدم انتظام ضربات القلب عندما يعاني فرد طبيعي من سلس البول الليلي (التبول اللاإرادي أثناء النوم).

عندما يعاني فرد طبيعي من سلس البول الليلي، فإن الأطباء المعالجين يفكرون عادةً في التشخيص لالتهابات المسالك البولية والاضطرابات العاطفية والصرع وانقطاع النفس النومى وتأثيرات الأدوية المدرة للبول أو المسكنات.

أجرى الباحثين مسحًا عبر الإنترنت يطلب من الأطباء اختيار الاختبارات التشخيصية التي سيجرونها لمريض يعاني من التبول اللاإرادي غير المتوقع وغير المبرر ولا توجد أعراض أخرى، شمل المستجيبون البالغ عددهم 346 102 طبيب أطفال و73 طبيب عام و 57 متخصصًا في الطب الباطني و 35 مقيمًا و 37 متدربًا و 42 طالب طب متقدم. ومن بين هؤلاء، كان 114 من كبار الأطباء مع أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة.

قال معظم المشاركين في الاستطلاع أنهم سيطلبون أجراء تحليل البول والموجات فوق الصوتية للكلى بعد أحداث سلس البول للبحث عن مرض أساسي في المسالك البولية، كما اختار الكثيرون إجراء اختبارات لمرض السكري واضطرابات في تدفق البول.

في حين أوصى 19 % بإجراء مخطط للدماغ، وهو مؤشر على أنهم يعتبرون احتمال حدوث نوبات صرع ليلية سببًا محتملاً، اعتقد 1 % فقط أنه قد تمت الإشارة إلى إجراء مخطط كهربية القلب، توضح هذه النتيجة أن نوبات عدم انتظام ضربات القلب لا تعتبر عمليًا جزءًا من التشخيص التفريقي لسلس البول غير المبرر.

قال الباحث الرئيسي: "نحن مندهشون للغاية وقلقون للغاية من قلة الوعي بين الأطباء الأساسيين حول إمكانية حدوث نوبات اضطراب النظم الليلية الناتجة عن متلازمة كيو تي الطويلة، وهى الحالة ، التي تكون مميتة للغاية عندما تُترك دون تشخيص أو علاج ، من السهل اكتشافها باستخدام مخطط كهربية القلب وهي سريعة الاستجابة للعلاج المناسب."

أوضح الباحث أن التشخيص الأساسي لمعظم حالات سلس البول لن يكون إغماء عدم انتظام ضربات القلب ، خاصة عند المرضى الصغار. ومع ذلك ، من المهم استكشاف هذا الاحتمال ، لا سيما عندما تكون الأحداث متقطعة للغاية ، مع ملاحظة أن "مخطط كهربية القلب هو اختبار غير مكلف ويمكن إجراؤه بسهولة ولا يقدر بثمن لتشخيص الأمراض القاتلة التي يمكن علاجها بسهولة".