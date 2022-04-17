شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل.. الآثار الجانبية المحتملة لاستخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى حبوب منع الحمل على الهرمونات التي تمنع المبايض من إطلاق البويضات أثناء التبويض، إلى جانب منع الحمل، تساعد أيضًا هذه الحبوب الهرمونية في علاج حب الشباب، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والدورة الشهرية المؤلمة والغزيرة، وانتباذ بطانة الرحم ، ومتلازمة ما قبل الحيض

في حين أن هذه الحبوب توفر الراحة وتعمل على توفير بعض الجوانب الصحية، إلا أنها لا تأتي من دون احتمال حدوث بعض الآثار الجانبية وفقا لموقع " healthline"

ما هي الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل؟

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات هرمون الفرد، يمكن أن تستمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر وقد تتحلل بشكل طبيعي بعد ذلك، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تستمر الآثار الجانبية لفترة أطول ، وفي هذه الحالة ، يلزم تقديم دعم طبي فوري.

بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لاستخدام حبوب منع الحمل :

الغثيان:

يمكن أن تسبب حبوب منع الحمل الغثيان في البداية لمن يستخدمونها

، يمكن للشخص أن يحاول تناول حبوب منع الحمل قبل النوم أو بعد الوجبات لحل المشكلة، ومع ذلك ، إذا استمرت لبضعة أشهر ، فمن المستحسن مراجعة خبير.

زيادة الوزن:

في بعض الأحيان ، يمكن أن تساهم حبوب منع الحمل في زيادة الوزن لأنها تزيد من احتباس السوائل في الجسم مما يؤدي إلى تراكم وزن الماء. قد يؤدي ذلك إلى زيادة كتلة العضلات أو دهون الجسم أيضًا. ومع ذلك ، لا يوجد الكثير من الأبحاث التي يمكن أن تبرر كيف تؤدي الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل إلى زيادة الوزن.

تغيرات في المزاج:

للهرمونات دور مهم تلعبه في تقلب المزاج ، وتحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات قد تؤثر بشكل خاص على الحالة المزاجية. 2016دراسةفي الدنمارك يربط استخدام حبوب منع الحمل بالاكتئاب.

الآثار الجانبية الأخرى الجديرة بالملاحظة لاستخدام حبوب منع الحمل هي:

تغييرات العين

صداع نصفي

الصداع

إفرازات