شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تأكل السمك والحليب معًا؟.. خبير تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم الاستشهاد بكلمة تحذير جنبًا إلى جنب مع استهلاك الأسماك والحليب معًا، هناك اعتقاد شائع أنه إذا تم تناول الأسماك والحليب معًا ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع جلدية أو تصبغ على الجلد

كان يعتقد أن الحليب والأسماك مزيج كارثي وخطير على صحتك. ومع ذلك ، فإن العلم الحديث يختلف.

وفقا لموقع " food.ndtv" علميًا ، لا يوجد دليل يثبت أن شرب الحليب بعد السمك يمكن أن يكون ضارًا أو يمكن أن يؤدي إلى تصبغ الجلد، حيث يتم تحضير عدد من أطباق السمك مع اللبن الرائب كمكون أساسي، وبالتالي تصبح هذه النظرية زائدة عن الحاجة.

في حين أنه لا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة مثل تصبغ الجلد ، إلا أنه قد يؤدي على الأكثر إلى عسر هضم طفيف ولكن هذا أيضًا يعتمد من شخص إلى آخر. لكن الغموض الذي يكتنف هذا المزيج لا يبدو أنه ينتهي هنا.

تناول السمك والحليب معًا - ما يقوله الخبير

وفقا لخبراء التغذية فأنه يمكن أن نأكل الحليب والسمك معًا بأمان، كلاهما مصادر غنية بالبروتينات. ومع ذلك ، فإن لها خصائص مختلفة - يحتوي الحليب على بروتين الكازين الذي يستغرق 6 ساعات على الأقل ليهضم في الجسم. كما أنها غنية بالكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم. من ناحية أخرى ، تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى جانب البروتينات التي تفيد القلب.

ولكن إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز ولا يستطيع معالجة الحليب أو هضمه ، فإن احتمالية حدوث ضائقة في الجهاز الهضمي بسبب تناول الحليب والأسماك معًا تكون عالية. خلاف ذلك ، فإن هذه المجموعة آمنة للاستهلاك.