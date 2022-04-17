شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الصداع.. أهم 7 أسباب تؤلم رأسك وماذا تفعل حيال ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الصداع منهكًا، ولا يقتصر الأمر على شدة الخفقان أو الألم فحسب ، بل يتعلق أيضًا بكيفية إضعاف حواسك بشدة بحيث لا يمكنك التركيز على أي شيء مثمر حتى تعالج هذا الألم المزعج.

هل كان ذلك شيئًا أكلته أو شربته ، أم أن ضغوط المكتب تصل إليك؟ أم هو التلوث ، عندما تضرب الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر أو الصداع العنقودي ، قد تتساءل باستمرار ما هو الدافع الذي سمح بحدوثه.

7 مسببات وأسباب شائعة للصداع:

ضغط عصبي:. يتسبب الإجهاد في شد عضلات الكتفين والرقبة، ولكن الضغط العصبى في العمل أو البيت يؤدي هذا غالبًا إلى صداع التوتر، والذي يبدأ في الرقبة والظهر ويمتد لأعلى ليشعر وكأنه شريط ضيق حول رأسك، عندما يصبح صداع التوتر متكررًا، يشعر المخ بألم في عضلات الكتف والرقبة كألم في الرأس، ويعد الإجهاد أيضًا سبب شائع لـصداع النصفي ، الذي يبدأ على جانب واحد من الرأس، أو الخفقان ، يجعلك حساسًا للضوء والصوت ، ويمكن أن يستمر لساعات أو أيام.

النظام الغذائي: غالبًا ما يؤدي تناول أطعمة معينة إلى حدوث صداع نصفي. هل لديك حساسية تجاه بعض الأطعمة مثل الفول أو المكسرات؟ أو ربما الأفوكادو والموز والجبن والشوكولاته والحمضيات والرنجة ومنتجات الألبان والبصل. يقول بعض الناس أن أنواعًا معينة من الزيوت المستخدمة في تتبيلات السلطة تسبب لهم الصداع أو الأطعمة التي تحتوي على الفول السوداني. إذا ظهرت الحساسية أو الصداع بعد تناولك لوجبة يقدمها المطعم ، فقد تكون هي المكونات التي استخدموها في معالجة الطبق.

صداع الكحول أو رد الفعل على استهلاك الكحول: أنت تستمتع بمشروبك ، ويبدو أنك تحافظ عليه جيدًا ، فلماذا الصداع؟ يعد الكحول سببًا شائعًا للصداع النصفي أو الصداع العنقودي - وهو ألم في العين قد يستمر لساعات.

البيئة: يمكن أن يكون الضباب الدخاني في الشتاء ، أو ربما الرطوبة في الصيف أو موسم حبوب اللقاح، أن تصيب البعض الآخر بصداع شديد، يسمى الصداع العنقودي الموسمي ويحدث غالبًا في الربيع أو الخريف". وهو شيء ما في البيئة ، لكن لا يمكننا تحديد ما هو عليه بالضبط حتى الآن." ترتبط العوامل البيئية مثل الضوء الساطع أو الدخان أو الرطوبة أو الروائح الشديدة أو الطقس البارد بصداع الشقيقة.

الهرمونات: الحقيقة هي أن الهرمونات تتدفق مباشرة إلى مجرى الدم، ترتبط التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين بالصداع النصفي لدى النساء ، وتعاني النساء من الصداع النصفي أكثر من الرجال، يمكن أن يؤدي تباين مستويات هرمون الاستروجين خلال فترة ما حول انقطاع الطمث في بعض الأحيان إلى بدء نوبات الصداع النصفي لدى النساء اللائي لم يعانين منه من قبل، وقد يكون العلاج بالإستروجين أيضًا من مسببات الصداع النصفي.

الكافيين: هل أنت مدمن على مشروبات الطاقة؟ أو فنجان بعد فنجان من القهوة هو الشيء الذي تفضله؟ إذا كنت تستهلك الكافيين بشكل طبيعي في القهوة أو الشاي ، فإن التوقف فجأة عن تناول الكافيين قد يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي. قد يكون هذا لأن الكافيين يسبب انقباض الأوعية الدموية. بدون الكافيين ، تتسع الأوعية الدموية وتنتفخ مع كل نبضة قلب - وهو سبب رئيسي لآلام الصداع النصفي.

قلة النوم: يرتبط قلة النوم بالصداع النصفي وصداع التوتر. لا نعرف السبب ، لكننا نعلم أن هناك ارتباطًا وأن النوم يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الآلام. في بعض الأحيان يشعر الناس بتحسن بعد أخذ قيلولة

ما الذي يمكنك فعله لتجنب الصداع؟

إذا كان مجرد تجنب المحفزات المذكورة لا يؤتي ثماره من خلال تقليل الصداع ، فتحدث إلى طبيبك فهناك العديد من الأدوية الموصوفة ، بالإضافة إلى العلاجات الخالية من الحبوب (الوخز بالإبر ، والتأمل ، والارتجاع البيولوجي ، والعلاج بالاسترخاء) التي يمكن أن تساعد في تقليل تكرار الصداع.

بالإضافة إلى ذلك ، اتبع نظامًا صحيًا يساعدك على العيش بشكل أفضل وأقوى وأطول. تناول طعامًا مغذيًا (طازجًا ، وأقل معالجة) ، ومارس الرياضة بشكل كافٍ ، واذهب في نزهات مرعبة ، وخذ قسطًا من الراحة (ونم في الوقت المحدد كل ليلة) ، وقم بإزالة عوامل التوتر من حياتك إلى أفضل ما يمكنك.