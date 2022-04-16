قهوة الصباح هي من اسباب تساقط الشعر لدى السيدات

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تسعى كل سيدة على تقديم أفضل عناية وعلاج للشعر بدافع الحفاظ عليه من اي تلف، ولكن تبقى المشكلة الأكبر التي يعاني منها معظم السيدات هو تساقط الشعر فعلى الرغم من أن السيدات دائما ما تكن حريصة على تقديم الأفضل، إلا أنها تجد النتيجة غير متوقعة ليبقى السؤال عن أسباب التساقط لغز دائم.

ولتكن الإجابة ليست في مستحضرات التجميل والعناية بالشعر فحسب، ولكن عليك أيضاً البحث عن روتينك اليومي الصباحي والذي يمكن أن يزيد من المشكلة ويكون هو مفتاح الحل في تغيير بعض العادات اليومية ومنها قهوة الصباح المعتادة.

فتناول فنجان من القهوة أو الشاي كل صباح قد يكون كافي لمنحك مزيد من الطاقة والنشاط ولكنه قد يضر شعرك فالمكونات الموجودة في الشاي الأسود والقهوة، يمكن أن تضغط على مستويات الحديد لديك مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر أكثر من المعدل الطبيعي والذي يتراوح ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميا بحسب موقع ” الصن ” البريطاني.

فمادة التانين تلك الجزيئات التي تلتصق بالبروتينات وتوجد في خشب الشجر واللحاء والفواكه غير الناضجة وأوراق النباتات والموجودة ايضاً في الشاي الأسود والقهوة، يمكن أن تمنع امتصاص الحديد مما قد يزيد من مخاطر نقص الحديد وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر ولذلك يفضل تقليل شرب الشاي والقهوة أو الاعتماد على الشاي الأخضر كبديل صحي لهم.

كما يمكن أن يعاني أيضاً من لديهم حساسية اللاكتوز من تساقط الشعر في حالة تناول المنتجات التي تحتوي عليه، ولو بنسب صغيرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وقشرة الرأس، مما قد يؤثر على صحة فروة الرأس وبالتالي يؤثر على صحة الشعر ويسبب تلفه وتساقطه

ولذلك يفضل لقاء فروة الرأس صحية للحفاظ على صحة الشعر مع عدم استخدام أي منتجات للشعر تحتوي على الكحول، لأنها يمكن أن تسبب جفاف فروة الرأس ما يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.