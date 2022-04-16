شكرا لقرائتكم خبر عن اختم فطورك وسحورك فى رمضان بتناول الحليب. .هيقلل العطش أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان الكريم يعد فرصة ذهبية لاتباع نظام غذائى صحى، للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض ، والمساعدة فى إنقاص الوزن وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، والبعد تماما عن تناول كميات كبيرة من الطعام والتى يمكن أن تؤدى لعسر الهضم وعدد من المشاكل الصحية الأخرى، وشاركت أخصائية التغذية روجوتا ديويكار ثلاث نصائح غذائية يمكن أن تساعد الصائمين خلال شهر رمضان على البقاء بصحة جيدة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

قالت خبيرة التغذية الهندية ،روجوتا ديويكار،إن الأطعمة التي تتناولها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نشاطك وصحتك ، واقترحت بإنهاء وجبة الإفطار والسحور فى شهر رمضان المبارك بتناول الحليب أو اللبن المخفوق بالفاكهة الطازجة، موضحة أن الحليب يحتوي على مؤشر ترطيب عالٍ للمشروبات وأنه يحافظ أيضًا على عدم العطش طوال فترة الصيام، مشيرة إلى أن الفواكه سهلة الهضم ومغذية وصحية، كما أنها تساعد في منع الانتفاخ والإمساك.

ونصحت خبيرة التغدية الهندية، بتناول اللبن الرائب والتمر أثناء الإفطار، للحفاظ على الجسم باردًا ويمنع الإفراط في تناول الطعام، اقترحت أنه يمكنك إما وضع اللبن الرائب مع التمر أو تناول التمر أولاً ، متبوعًا باللبن الرائب.

أشارت روجوتا ، إلى أنه إذا كنت تعاني من انخفاض في الطاقة أو تشعر بالإمساك ، فيمكنك إنهاء وجبة السحور بتناول الألياف والحبوب الكاملة والموز، وأشارت إلى أن الصيام فى شهر رمضان ، يؤدى تغير نمط النوم لدى الشخص نتيجة لذلك ، تتعرض الساعة البيولوجية للجسم لعدد من التغيرات الجسدية والعقلية، ولذلك يجب الحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة.