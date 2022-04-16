مشروبات مفيدة على السحور لـ”صحة الكبد”.. ابرزها القهوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 4:28 مساءً

الكبد من أهم أعضاء الجسم لأنه يقوم بالعديد من الوظائف، أبرزها حماية الجسم من السموم، ويساعد على تعزيز عملية الهضم في جسم الانسان، ويعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل بالكبد.

وهناك بعض المشروبات التي ينصح بتناولها في وجبة السحور للحفاظ على الكبد، وتنظيم عملية الهضم في رمضان، ومن أبرز تلك المشروبات القهوة، حيث تشير التقرير بأن تناول القهوة بالجرعات الصحيحة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكبد، وذلك بحسب موقع موقع “NDTV Food”.

وتشير دراسة نُشرت في دورية الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، يساعدان في تعزيز صحة الكبد.

والكركم مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات، ويساعد تناول شاي الكركم أيضاً على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، مما يعزز صحة الكبد بشكل كبير.

ويذكر أن للسحور فوائد عديدة أبرزها، تقوية صحة الصائم وينشطه فهو مصدر الطاقة للجسم خلال النهار، خاصةَ إذا كانت هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الإمتصاص.

ويساعد في منع حدوث الإعياء والصداع أثناء النهار، إذ يقوم في المحافظة على مستوى السكر في الدم، يخفف من الشعور بالعطش الشديد خلال النهار.