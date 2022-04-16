دراسة: الحساسية والربو مرتبطان بخطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 3:45 مساءً

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشختاص المصابون بالربو أو الحساسية، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

ان البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 57 عاماً والذين عانوا من اضطرابات الحساسية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقاً للبحث الذي سيتم تقديمه في المؤتمر الربيعي للكلية الأمريكية لأمراض القلب والجمعية الكورية لأمراض القلب في جيونجو الجنوبية كوريا.

فقد فحص الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاماً، سبق أن شاركوا في دراسة استقصائية قادتها الحكومة الأميركية للسكان في عام 2012، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من الربو أو اضطرابات الحساسية الأخرى، مثل حساسية الطعام أو الجلد أو الجهاز التنفسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم، ولفتوا إلى أن أعلى خطر للإصابة بارتفاع الضغط وجد بين المصابين بالربو.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول بالجسم، والسمنة، والسكري، والتدخين.

ورصدت الدراسة أيضاً وجود مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و57 عاماً والذين يعانون من الحساسية، وأشار فريق الدراسة إلى أن الربو والحساسية يسببان التهابات بالجسم، وقد تتسبب المستويات العالية من هذه الالتهابات في العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ونصح الباحثون الأطباء بإجراء فحوصات دورية للقلب والأوعية الدموية للأشخاص المصابين بالربو والحساسية.

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة يانغ جو: “بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحساسية، يجب إجراء تقييم روتيني لضغط الدم وفحص روتيني لأمراض القلب التاجية من قبل الأطباء لضمان تقديم العلاجات المبكرة للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات”.

ومن المنتظر أن تعرض نتائج الدراسة بالتفصيل خلال “المؤتمر الربيعي” لـ”الكلية الأميركية لأمراض القلب” و”الجمعية الكورية لأمراض القلب”، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل في كيونغجو بكوريا الجنوبية.