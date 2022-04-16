شكرا لقرائتكم خبر عن الشمام مش مجرد فاكهة.. مفيد لعينك وقلبك ويمنع خصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد اتباع نظام غذائي سليم ، بما في ذلك تناول الكثير من الماء والفاكهة ، على تجديد شباب الجسم من وقت لآخر، الفواكه ذات المحتوى المائي العالي والمغذيات المنشطة هي نعمة خلال الأشهر الحارة، الشمام ، هو فاكهة أساسية يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي هذا الموسم، إنه ليس مجرد ترطيب ولكنه أيضًا قوة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة بالفوائد الصحية لهذه الفاكهة الصيفية الشهيرة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لتناول الشمام:

يحافظ على صحة القلب: الشمام غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب، كما أن الأدينوزين الموجود في الشمام له خصائص تسييل الدم ، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

مفيد لعينيك: تساعد الكمية العالية من فيتامين أ وبيتا كاروتين في الشمام على زيادة حدة البصر وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

يمنع حصوات الكلى: أثبت مستخلص الشمام المسمى أوكسيكين صفاته في علاج اضطرابات الكلى والحصوات، كما أنه ينظف الكلى بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء.

يخفف من تقلصات الدورة الشهرية: نظرًا لخصائصه المضادة للتجلط ، فإنه يذيب الجلطات ويخفف من تقلصات العضلات، الشمام هو علاج صيفي لذيذ وصحي.

إذا كنت تبحث عن فواكه صيفية يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي ، فإن أخصائية التغذية لوفنيت باترا لديها اقتراح آخر ، وهو المانجو ويعرف أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية، يدعم صحة العين ويقلل الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، المانجو مليء بالبوليفينول ، وهي مركبات تعمل كمضادات للأكسدة لحماية الجسم من إتلاف الجذور الحرة.