شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدى لاستنفاد طاقتك.. نصائح لتجنب الإرهاق الحراري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة، وهذا المزيج الخطير من الحرارة والرطوبة في الأيام الملبدة بالغيوم يضعف قوة الفرد، مما يؤدي إلى ضربة شمس، وإرهاق، وتشنجات، وحرارة شائكة.

إلى جانب كونه ضارًا بالصحة، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري البيئي أيضًا إلى تقليل الإنتاجية ومخرجات العمل، على مر السنين، أدى الارتفاع الحاد في تغير المناخ إلى زيادة وتيرة موجات الحر في جميع أنحاء العالم، مع تأثر التركيبة السكانية الضعيفة مثل كبار السن والأطفال الصغار بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.

الإرهاق الحراري مقابل ضربة الشمس

وفقا لموقع " healthsite"، يتسبب الإرهاق الحراري في إصابة الجسم بالجفاف بسرعة كبيرة وفقدان كميات زائدة من الماء والملح، نتيجة التعرق عادةً ، مما يؤدي إلى استنزاف طاقة الشخص تمامًا.

تشمل بعض العلامات التحذيرية لتأثيرات الإنهاك الحراري الدوخة والدوار والضعف والإرهاق والتهيج وتغيرات الشخصية والصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم بينما قد يكون العطش الشديد أو لا يكون موجودًا، يمكن أن يؤدي ترك الإنهاك الحراري دون علاج لفترة طويلة أيضًا إلى الإصابة بضربة شمس ، والتي تكون أكثر شدة وتتطلب عناية طبية فورية لمنع حدوث مضاعفات.

أعراض ضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها هي الارتباك، وتغير الحالة العقلية ، والتداخل في الكلام ، وفقدان الوعي ، والجلد الساخن والجاف أو التعرق الغزير ، والنوبات ، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

الاحتياطات الواجب وضعها في الاعتبار

تجنب الخروج في الشمس ، خاصةً بين الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً.

اشرب الماء (يفضل أن يكون باردًا وليس باردًا) ، كلما أمكن ذلك لتحافظ على رطوبتك حتى لو لم تكن عطشانًا. لا تشرب الماء البارد أو شديد البرودة ، بدلًا من ذلك ، اجعله طبيعيًا بماء بدرجة حرارة الغرفة ثم اشرب الماء.

إذا كنت تنغمس في أي مجهود بدني في الهواء الطلق في النهار، فاستهلك الماء مسبقًا وخلاله ، واشرب أي مشروب بارد موسمي تقليدي.

ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة وفضفاضة ؛ مع سترات قطنية أو قمصان تحت ملابسك.

استخدم النظارات الشمسية والمظلات والغطاء / القبعة أثناء الخروج في الشمس.

تجنب المشروبات الكحولية والشاي والقهوة والمشروبات الغازية ، فهذه المشروبات لا تفيد الجسم لأنها تعمل كمدرات للبول وتسبب الجفاف بشكل أسرع ، لذلك يجب تجنبها خاصة في فصل الصيف.

لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات المتوقفة ، حتى مع فتح النوافذ.

يجب على المرء أيضًا أن يضع في اعتباره أنه مع تقدم العمر ، عليك أن تعتني بنفسك بوعي أكثر. مع تقدم الناس في السن ، تنخفض قدرة الجسم على البرودة ، وغالبًا ما يتناول كبار السن الأدوية التي تزيد من إضعاف هذه القدرة ، وبالتالي من المهم أن تضع في اعتبارك صحتك مع تقدمك في السن.

حافظ على برودة منزلك باستخدام الستائر والمظلات الشمسية وما إلى ذلك لإبعاد أشعة الشمس المباشرة وإبقاء النوافذ مفتوحة ليلاً.

استحم في ماء بارد مرة واحدة على الأقل يوميًا.