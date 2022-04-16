خيار جيد لمرضى السكري وبديل اللحوم.. الفاصوليا كنزٌ من المنافع

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 1:06 مساءً

تعدّ الفاصوليا بأنواعها المختلفة إحدى أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الاساسية لصحة أفضل مثل البروتين والالياف والمعادن والفيتامينات.

ويعتبر هذا النوع من البقوليات طعاما مناسبا لمرضى السكّري. اذ تنصح اللجنة الاميركية للسكري الاشخاص المصابين بمرض السكري بإضافة الفاصوليا المجففة او الفاصوليا المعلبة قليلة السوديوم الى وجبات متعددة خلال الأسبوع، فهي تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم أكثر من عدة أطعمة نشوية.

كذلك، تحتوي الفاصوليا على البروتين والألياف.

فوائد الفاصوليا

اذا كان مريض السكري يحضر وجبة طعام،فعليه أن يتذكر أن ثلث كوب من الفاصوليا المطبوخة يعادل وحدة غذائية من النشويات في النظام الغذائي الخاص بالسكري. وتزود هذه الكمية الجسم بحوالي ٨٠ سعرة حرارية وما يعادل ١٥ غراما من النشويات.

والمعلومات الغذائية الخاصة بالفاصوليا تختلف بشكل خفيف بين نوع وآخر.

تعد حبوب الفاصوليا بديلا ممتازا للحوم لما تحتويه من كميات كبيرة من البروتين. وعلى عكس اللحوم، لا تحتوي الفاصوليا على دهون مشبعة، ما يجعلها بديلا صحيا.

وعادة، تصنف الفاصوليا تحت خانة النشويات مثل الخبز والبطاطا. لكن، تتميز هذه الحبوب بأنها تحتوي على معدلات بروتين وألياف أكثر من الأطعمة النشوية الأخرى.

بالاضافة الى ذلك، اظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أنّ الفاصوليا تزوّد الجسم بانواع من الالياف التي تغذّي باكتيريا الأمعاء الجيدة، كما انها تخفف من مقاومة الانسولين.

اقتراحات

بالاضافة الى كونها مغذية وخالية من الدهون، تعتبر حبوب الفاصوليا متعددة الاستخدامات. حيث انها قد تكون خيارًا جيدا لاستخدامها في السلطات والحساء والى جانب الارزّ.

كما ان الفاصوليا السوداء يمكنها ان تضيف بعض الألياف وعناصر أخرى الى الأطباق التي تحتوي على دجاج ولحوم.

غير ان مريض السكري يجب الا يقضي على منافع الفاصوليا من خلال اضافة الكثير من الملح او تناولها مع أطعمة مالحة. اذ أن كثرة السوديوم يمكنها ان ترفع ضغط الدم.

وبدلا من ذلك، يمكن اضافة توابل أخرى: كالثوم والكركم.