عصير الخيار.. منافع صحية لا تتوقعونها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - يلجأ الكثير من الناس الى عصائر الخضار لما تحتويه من فوائد ومنافع صحية بالاضافة الى مذاقها اللذيذ والمنعش لا سيما في فصل الصيف. اذ تتميز العصائر باحتوائها على نسب عالية من الماء ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

ويعتبر عصير الخيار من أفضل عصائر الخضروات لصحة الجسم، البشرة والشعر. ويتميّز بمحتواه العالي من الماء الذي يمنح شعوراً بالانتعاش والارتواء، فضلاً على ترطيبه للجسم، وسهولة تحضيره في المنزل.

كذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فهو غني بالفيتامينات A وB وC,و, K ،. والعديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مركّبات البوليفينول.

فما هي أبرز فوائد عصير الخيار؟

ترطيب الجسم وتعزيز مناعته

يتضمّن الخيار نسبة عالية جداً من الماء، مما يجعله اختياراً رائعاً للحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم خاصة في فصل الصيف.

كما يتميّز عصير الخيار باحتوائه على مستويات عالية من فيتامين C الهام لتقوية المناعة، حيث يساهم في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعدّ خط الدفاع الأول للجسم ضد الميكروبات، بالإضافة إلى ذلك يعد فيتامين C مضاداً قوياً للأكسدة يعمل على محاربة الشوارد الحرّة.

المساعدة في توازن الهرمونات

عادة ما يربط البعض أهمية الكالسيوم بصحة العظام فقط، ولكن في الواقع فإنَّ مستوى الكالسيوم في الدم يعدّ مهماً في الحفاظ على توازن الهرمونات، فمثلاً عند حدوث خلل في وظائف الغدة الدرقية أو النخامية يساعد تناول عصير الخيار نظراً لمحتواه العالي من الكالسيوم في إعادة توازن الهرمونات والحفاظ على مستوياتها الطبيعية.

تحفيز تخثر الدم

يسبّب نقص فيتامين K في الجسم مشاكل في تخثر الدم؛ إذ قد يؤدي إلى نزيف الأنف، أو اللثة، أو غزارة الدورة الشهرية، أو نزيف البواسير. من هنا يساهم تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على فيتامين K مثل عصير الخيار في تحفيز التخثر في الجسم وتسريع شفاء الأنسجة المتضررة.

تعزيز الجهاز العصبي

ينفع عصير الخيار في تحسين النشاط البدني لغناه بعنصر الكالسيوم؛ حيث يلعب الكالسيوم دوراً رئيسياً في نقل الإشارات العصبية بين الجهاز العصبي والعضلات.

تخفيض مخاطر الاصابة بأنواع من السرطان

يحتوي الخيار على مادة الكوكوربياسين وهي من المواد النشطة بيولوجياً التي تتميز بخصائصها المضادة للسرطان. كما يحتوي أيضاً على الليغانات، وهي نوع من مركّبات البوليفينول التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بخفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



حماية النظر

يتمتّع عصير الخيار بمحتوى جيّد من مضادات الأكسدة وفيتامين A التي تساعد في الحفاظ على النظر مع التقدّم في العمر، وربما الوقاية من بعض الأمراض.

فوائد صحية منوّعة لعصير الخيار:

– يساعد على إعادة التوازن لأي خلل يحصل في الهرمونات، والذي يكون سببه مشاكل في الغدّة الدرقية، وذلك طبعاً مع استشارة الطبيب.

– يساعد في الحفاظ على صحة العيون الناتج عن التقدّم بالعمر.

– يساهم في عملية الهضم ويعالج الإمساك.

– يزيد من نضارة البشرة لتوافر معدن السيليكون، وذلك عبر وضع شرائح الخيار يومياً على البشرة أو شرب عصير الخيار.

– ملائم للحميات الغذائية؛ حيث إن كوباً من عصير الخيار لا يتعدى 30 وحدة حرارية. لكن يجب الانتباه من حصول النفخة في المعدة لدى تناوله بكثرة.

– يحتوي عصير الخيار على مواد تقاوم بطبيعتها أي تورّم أو احمرار في الجلد.

– يحتوي على عناصر تحمي من تساقط الشعر.

– يساعد على تفتيح البشرة عبر خلط عصير خيارة مع كمية كافية من عصير الليمون وتطبيقها على البشرة لمدة 15 دقيقة. ثمَّ شطف الوجه بالماء. كما يعمل على إزالة تصبغات البشرة، وذلك بفضل وجود فيتامين A .

– يعمل الخيار على تبريد الوجه بشكل طبيعي، مما يخفّف من الاحمرار الذي يسبّبه حب الشباب، كما يعمل كمرطّب طبيعي لاحتوائه على 90% من الماء.