شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر ودول أفريقيا قادرة على إنتاج لقاحات وأدوية بيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه منذ ما يزيد قليلاً عن عامين منذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا الجديد، توجد الآن العديد من اللقاحات الآمنة والفعالة ضده، وتم إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة على مستوى العالم.

وأضاف فى بيان جديد له، لسوء الحظ، لم يستفيد مليارات الأشخاص بعد من هذه الأدوات المنقذة للحياة، حيث أن أكثر من 80% من سكان إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد.

وقال، يرجع جزء كبير من هذا التفاوت إلى حقيقة أن إنتاج اللقاح عالميًا يتركز في عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقال، في الواقع، إنها تحقق نتائج بالفعل، مع إعلان شركة افريجين Afrigen أنها أنتجت لقاح كورونا المعتمد على تقنية mRNA الخاص بها، لقد تأثرت بقدرة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنا واثق من أن بلدان إفريقيا ستكون قادرة على إنتاج لقاحات ومستحضرات بيولوجية على نطاق واسع، مضيفا، هذه ليست سوى البداية، في القارة الأفريقية أعلنا عن أسماء في مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وتونس.

وأوضح، في الغالب، فقد أظهرت جائحة كورونا نقاط ضعف في سلاسل توريد المنتجات الطبية التي تعتمد على عدد صغير من الشركات المصنعة للمواد الخام والمنتجات النهائية، يجب أن نتعلم الدروس التي يعلمنا إياها الوباء، مشيرا إلى إنه من أكثر الأمور وضوحًا الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأضاف، إن تنويع الإنتاج هو المفتاح للحصول على إمدادات موثوقة من الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى المأمونة والفعالة، موضحا إنه في فبراير، زرت جنوب إفريقيا، حيث التقيت بالرئيس رامافوزا وشاهدت عن كثب التقدم الجاري في مركز نقل تكنولوجيا لقاح الرنا المرسال التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال، نعتقد أن مركز نقل تكنولوجيا الرنا المرسال يحمل وعدًا كبيرًا، ليس فقط لزيادة الوصول إلى اللقاحات ضد كورونا ولكن أيضًا للأمراض الأخرى، بما في ذلك الملاريا والسل والسرطان، من خلال تحسين الوصول إلى المنتجات الطبية المضمونة الجودة، يمكن للإنتاج المحلي أن يأخذنا إلى الأمام على الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة ويساعد في تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة من أهداف التنمية المستدامة، وهذا لن يجعل العالم أكثر صحة ومرونة فحسب، بل سيخلق أيضًا فرص عمل وفرص اقتصادية.

وأكد، نشجع جميع البلدان في المنطقة على العمل جنبًا إلى جنب مع مساعدة منظمة الصحة العالمية لتطوير خطة متماسكة للإنتاج والمشتريات، حيث تتطلع منظمة الصحة العالمية إلى العمل بشكل وثيق مع وكالة الأدوية الأفريقية، التي ستلعب دورًا تنظيميًا حاسمًا من خلال العمل على ضمان السلامة والجودة، نحن نقدم بالفعل الدعم الفني والمالي لوكالة الأدوية الأفريقية، وكذلك مركز السيطرة على الأمراض الأفريقى CDC، موضحا، إن الخطوة الثانية المهمة هي تجمع الوصول إلى تكنولوجيا كورونا، المعروف باسم C-TAP ، والذي يعزز الآليات التطوعية لمشاركة الملكية الفكرية والمعرفة والبيانات.

وقال، يتطلب التغلب على هذا الوباء وبناء الموارد لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية أن نعمل عبر القطاعين الخاص والعام من أجل الصالح العام، ستطلق C-TAP قريبًا قاعدة بيانات مفتوحة لمنتجات كورونا الرئيسية، بما في ذلك حالة براءة الاختراع ومعلومات الترخيص.

في الوقت نفسه، نتابع عن كثب الإعفاء الذي اقترحته جنوب إفريقيا والهند والمناقشات الجارية في مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية، نحن بحاجة إلى حلول هادفة تسمح للمصنعين المضمونين الجودة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بإنتاج هذه التقنيات المنقذة للحياة.

في الختام، اسمحوا لي أن أستعرض لكم 3 أولويات:

أولاً: أود أن أشجع جميع البلدان في المنطقة على العمل معًا بمساعدة منظمة الصحة العالمية لتطوير خطة متماسكة للإنتاج والمشتريات.

ثانيًا:لتحقيق التوازن الصحيح بين الاستثمار في منشآت أصغر وأكثر مرونة، ومنشآت أكبر ذات سعة أكبر، ولكن أيضًا نفقات أكبر.

ثالثا: أحثكم على دعم العمل المهم الذي تقوم به وكالة الأدوية الأفريقية.