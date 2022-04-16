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القاهرة - سامية سيد - صحة القلب تشكل مصدر قلق متزايد، بسبب زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، لذلك، يجب اتباع العادات الصحية للمساعدة فى الوقاية من أمراض القلب خاصة بين الشباب، فمن الضرورى زيادة الوعى وتعزيز تغييرات نمط الحياة التى يمكن أن تمنع الإصابة بأمراض القلب، وفى هذا التقرير 4 أشياء يجب القيام بها للوقاية من أمراض القلب، بحسب موقع "health".

4 أشياء يجب القيام بها للوقاية من أمراض القلب1. تناول نظاما غذائيا يركز على صحة القلب

إن الحفاظ على صحة قلبك يعتمد على تجنب تناول الوجبات السريعة والمواد المصنعة، ويمكنك تحسين صحة قلبك عن طريق اختيار الأطعمة التى تقلل الكوليسترول بشكل فعال وتخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب.

ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من الطعام الشوفان، حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان بيتا جلوكان، والتى لها فوائد صحية عديدة يقلل الشوفان من مستويات الكوليسترول والسكر فى الدم، ويعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، ويزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، وبالتالى يساهم فى إنقاص الوزن أيضًا.

وهناك فئة أخرى من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحد من المشكلات المتعلقة بالقلب، وهي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والرنجة والسردين.

وتشمل المواد الغذائية الأخرى التى تعزز صحة القلب وتمنع أمراض القلب الخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ واللفت والسلق والكرنب المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور الكتان والبندق والأفوكادو والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم مفيدة للقلب أيضًا.

2. تمرن بانتظام وتحكم في وزنك

تعتبر المحافظة على النشاط البدني خطوة حاسمة ولا يمكن تفويتها إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك لبقية حياتك فهو يساعد على تقوية عضلة القلب، والحفاظ على وزن جيد للجسم، ومنع تلف الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر فى الدم، وارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

3. الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبى

توفر الشرايين التاجية للقلب الأكسجين والمواد المغذية لأعضاء أخرى فى الجسم، وبمرور الوقت يمكن أن تتراكم الترسبات الدهنية (أو اللويحات) داخل الشرايين التاجية، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

عندما يدخن الشخص يمكن أن يحدث هذا الانسداد والتضيق في الشرايين التاجية بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

4- تقليل التوتر

يمكن أن يؤدى الإجهاد أحيانًا إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية الإجهاد مسئول عن أمراض القلب والأوعية الدموية مثل التدخين والنظام الغذائى غير الصحى وقلة النشاط البدنى.