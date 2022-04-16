شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للصيام بصحة جيدة خالية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالتعب والإرهاق من الصيام؟ يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed " و" healthline"، أبرز وأهم النصائح والأسباب المؤدية للشعور بالإرهاق خلال الصيام، مشيرا إلى أنه من أبرز الأسباب المؤدية لتعب الصيام تعرض الشخص للإصابة لانخفاض فى نسبة السكر بالدم، وقد يصاحب هذا الأمر الشعور بالصداع والتقلبات المزاجية والخمول، وعدم القدرة على التركيز، وزغللة فى العين، وسرعة فى ضربات القلب.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن التعب أثناء الصيام يكون بسبب عدم تناول الطعام والشراب، ما يترتب عليه انخفاض طاقة الجسم، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

كما أن البعض يشعر بالتعب خلال ساعات الصيام نتيجة لانخفاض نسبة وجرعات الكافيين في الجسم، فيزداد الشعور بالتعب والإرهاق.

وقدم التقرير العديد من النصائح الصحية التى تساعد فى التغلب علي الشعور والإصابة بالتعب خلال الصيام، ومنها:

- أخذ قسط كافٍ من النوم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التقليل من التعب خلال الصيام.

- أكثر من تناول الماء لتجنب الإصابة بالجفاف، الذى يؤدى لتعرض الجسم للتعب الشديد.

- ابتعد عن الجلوس فى الأماكن الحارة، لأنها تتسبب في شعور وإصابتك بالتعب الشديد خلال الصيام.