شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرتفع ضغط الدم لديك دائما؟.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر الحالات الصحية، حيث يمكن أن يؤدى أيضًا إلى أمراض مزمنة أخرى، ولأنه لا تظهر أعراض على المصاب بارتفاع ضغط الدم، فإنه يُطلق عليه "القاتل الصامت"، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم لديك بشكل دائم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ضغط الدم الطبيعى؟

مستوى ضغط الدم الطبيعة أقل من 120/80 مم زئبق، ويُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط دم أعلى من 140/90، ويقال إنه خطيراً إذا كان الضغط أعلى من 180/120 مم زئبق.

ويحتاج أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار إلى وضع أشياء معينة فى الاعتبار، يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي تساهم في حالتك، بعضها على النحو التالى.

من المحتمل أنك تتجاهل المصادر الخفية للملح

هناك ارتباط قوي ومباشر بين زيادة إفراز الصوديوم أو الملح وارتفاع ضغط الدم، وكما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم لديهم ارتفاع فى ضغط الدم.

ومع ذلك حتى إذا كنت تقلل من كمية الملح التي تضعها في طعامك، يجب أن تنتبه لمصادر الصوديوم المخادعة في الأطعمة المعلبة والمخبوزات.

وتحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من استهلاك الملح، وكذلك السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة والسكر، يحمل مخاطر إضافية لارتفاع ضغط الدم.

ليس لديك ما يكفي من الخضار والفواكه

البوتاسيوم هو المعدن الذي يقاوم الصوديوم ومع ذلك، كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زادت نسبة الصوديوم التي تفقدها من جسمك عن طريق البول.

علاوة على ذلك يقال إن البوتاسيوم يخفف من ضغط الدم في الشرايين وجدران الأوعية الدموية.

وأفضل طريقة لزيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي، وتعد الخضروات والفواكه مثل السبانخ والبروكلي والأفوكادو والموز وخضر البنجر والبرتقال والطماطم وماء جوز الهند، كلها مصادر رائعة للبوتاسيوم.

التوتر يسيطر على حياتك

ليس للتوتر تأثير مباشر على ضغط الدم لكن عندما تتعرض للتوتر، ترتفع مستويات ضغط الدم وعندما تتخلص من التوتر، تهدأ أعصابك لكن الكثير من الإجهاد يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية.

وقد تشجع أيضًا السلوكيات التى تزيد من ضغط الدم مثل الخمول وسوء التغذية والتدخين.

قلة النوم

ترتبط جودة النوم السيئة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفقًا لتحليل نُشر في The Journal of Clinical Hypertension في عام 2018، فإن أولئك الذين يعانون من عدم كفاية النوم هم أكثر عرضة بنسبة 48% للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

احترس من أمراض القلب الأخرى

يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دائمًا من حالات أخرى، بما فى ذلك ارتفاع الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية فى الدم، ما يؤدى إلى تكوين لويحة، ما يقيد التدفق السهل للدم ومع ذلك، بجانب مراقبة ارتفاع ضغط الدم لديك، راقب الحالات الأخرى التى قد تجعل الأمور أسوأ.