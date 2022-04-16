شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لضمان لياقة طويلة الأمد وفقدان مستدام للوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون فقدان الوزن عملية صعبة، فهى رحلة لإجراء تغييرات على النظام الغذائى اليومى ونمط الحياة، كل خطوة تتطلب قدرًا كبيرًا من التحفيز والطاقة والوقت، لكن مجرد تحقيق هدف اللياقة ليس نهاية المطاف، فالحفاظ على النتائج تحدٍ حقيقى يفشل الناس فى كثير من الأحيان.

ووفقا لموقع healthline فإن بعض الأسباب الرئيسية وراء ذلك هى العودة إلى الروتين القديم غير الصحى، واتخاذ خيارات طعام سيئة، وما إلى ذلك، قد يكون فقدان الوزن ضروريًا، لكن الأهم من ذلك هو فقدان الوزن المستدام.

فقدان الوزن المستدام

فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تسهيل إنقاص الوزن بشكل مستدام:

لا تتوقف عن الحركة:

الحفاظ على النشاط البدني مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن بشكل مستدام، حتى بعد تحقيق هدفك في إنقاص الوزن، حافظ على انتظامك في ممارسه الرياضه لتجنب استعادة الكيلوجرامات.

اقرأ ملصقات الطعام دائمًا:

يمكن أن تكون ملصقات الطعام مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهى ضرورية لتناول الطعام الصحى وضمان عدم الوقوع ضحية للإعلانات الكاذبة.

اعمل على تحقيق أهداف الوزن قصيرة المدى

يجب ألا تنتهى أهداف لياقتك البدنية بعد تحقيق هدف الوزن، حتى بعد أن تفقد أرطالًا كبيرة، حاول أن تتكيف مع أهداف الوزن قصيرة المدى في حياتك.

قم بإجراء مقايضات غذائية صحية:

هناك مجموعة متنوعة من طرق تبادل الغذاء الصحي الصحة الأطعمة التي يتم تناولها في الحياة اليومية، يمكن أن يكون لاستبدالها ببدائلها الصحية تأثيرات رائعة على الصحة، عندما تحاول فقدان الوزن بشكل مستدام، قم بإجراء مقايضات غذائية صحية مثل استبدال الصودا بالماء، والأطعمة المكررة بالطعام الكامل، والأرز الأبيض بالأرز البني.