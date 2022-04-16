تمارين تصغير الثدي في اقل من أسبوع

بيروت - نادين محمد - تعتبر تمارين تصغير الثدي في اقل من اسبوع من الطرق الفعالة التي تساعد على اعادة التوازن الى الجزء الاعلى من الجسم. ولهذا من المهم التعرف على بعضها وتعلم كيفية القيام بكل منها بالطريقة الصحيحة. كذلك يجب الحرص على اتباع نظام غذائي خاص يساعد على الحصول على اجمل اطلالة.



يمكن تمارين تصغير الثدي في اقل من اسبوع ان تساعد على الحصول على افضل نتيجة اي على جسم متوازن ومتناسق. وهذه ابرز التمارين الرياضية التي ينصح بالقيام بها في هذه الحالة.

التمرين الاول



يساعد هذا التمرين على شد الصدر وعلى تعزيز قوة عضلاته. كما انه يساهم في تقويم الظهر المنحني. ومن اجل القيام به يجب اتباع هذه الخطوات.

1 يتم تثبيت الجسم على الركبتين على ان يتم مد الساقين الى الخلف.

2 يتم رفع الجسم الى اعلى قدر الامكان مع ارجاع الرأس الى الخلف.

3 بعد هذا يجب مد اليدين الى الخلف والامساك بكعبي القدمين. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة وتكرار الحركة مرات عدة.



التمرين الثاني



يعتبر من افضل تمارين تصغير الثدي في اقل من اسبوع. وهو يعمل على شد المنطقة العلوية من الجسم ويعرف ايضاً باسم تمرين كوبرا. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يتم الاستلقاء على الظهر مع وضع اليدين اسفل الجزء الاسفل من الجسم.

2 يتم بعد هذا رفع الصدر الى اعلى مع إلصاق الرأس بالارض. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان. ومن المهم ان تبقى الساقان مضمومتين ومشدودتين وان يتم تكرار الحركة مرات عدة.

التمرين الثالث



يمكن الاستفادة منه من اجل تمتين عضلات الكتفين وشد الترهلات التي يمكن ان تحدث في منطقة الصدر. ولهذا يجب القيام بهذه الخطوات بطريقة صحيحة.

1 يتم الركوع مع وضع الركبتين وراحتي اليدين على الارض.

2 بعد هذا يتم رفع الظهر والجزء الاعلى من الجسم مع الرأس الى اعلى.

3 يتم دفع الجزء نفسه الى اسفل قدر الامكان مع توجيه الرأس الى اعلى وتكرار التمرين مرات عدة. فهذا يساعد على شد عضلات الصدر والحد من ترهله.



رجيم لتصغير الثدي



الى جانب ممارسة تمارين تصغير الثدي في اقل من اسبوع، من المهم جداً الحرص على اتباع نظام غذائي صحي. ولهذا الغاية من المفيد اتباع هذه النصائح.

- الافضل التوقف عن تناول حبوب منع الحمل لأنها يمكن ان تزيد حجم الصدر.

- من الضروري الحرص على خفض عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها من خلال الامتناع عن استهلاك الاطعمة الدسمة وتلك التي تحتوي على السكر.

- من المهم ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن أن تساعد على الحد من زيادة الوزن وحجم كتلة الصدر.



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