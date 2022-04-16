بيروت - نادين محمد - مين جربت جهاز الهزاز للتنحيف. نجد ان هذا السؤال يطرح من قبل عدد كبير من البنات والنساء على المنتديات ذات الصلة. ويبدو ان استعمال هذا الجهاز بات سريع الانتشار. لكن قبل اخذ القرار بالاقدام على استخدامه، من المهم معرفة المعلومات الكافية والوافية عنه. كما من المفيد جداً الاطلاع على بعض التجارب التي خاضتها بعضهن في هذا السياق.

طريقة عمل جهاز الهزاز لتذويب الدهون



قبل معرفة الاجابة على السؤال مين جربت جهاز الهزاز للتنحيف، لا بد من التعرف على طريقة عمله.

- يصدر هذا الجهاز اهتزازات بسيطة او ذبذبات ميكانيكية تنتقل الى الجسم بواسطة احزمة او كابلات تلتصق به.

- يدفع هذا الجهاز العضلات الى التحرك اي الانقباض والاسترخاء بشكل متكرر، ما يعني انه يسمح لها ببذل المجهود الذي يساهم في نحتها وبنائها.

فوائد جهاز الهزاز



- يساعد هذا الجهاز على اذابة وحرق الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم وخصوصاً البطن والخاصرتين والارداف، علماً ان هذا يحدث لأسباب مختلفة منها تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.

- يعمل على نحت الجسم ويساعد على استعادة الرشاقة كما انه يزيد قدرته على التحمل.

- يعزز اللياقة البدنية ويساهم في تنشيط الدورة الدموية مع ما ينتج عن هذا من فوائد.

- يمكن الاستفادة منه من اجل الحد من الشعور بألم المفاصل.

- كذلك ينصح باللجوء اليه من اجل الحد من الاحساس بالتوتر الذي ينجم عن التعرض للضغوط النفسية والظروف الصعبة.



تجارب جهاز الهزاز للتنحيف



مين جربت جهاز الهزاز للتنحيف. على هذا السؤال اجابت عدد من النساء والبنات اللواتي اختبرنه.

- قالت ريم ع. انها جربته وعبرت عن دهشتها لأنه يزيل علامات السيلوليت او تمدد الجلد. واشارت الى انه يشد الجسم ويحد من ظهور الترهلات. ولفتت الى انها اشترته بسعر مقبول.

-وتحدثت مريم س. عن تجربتها واعتبرت ان هذا الجهاز مفيد جداً ويساعد الراغبات في التخلص من الكتل الدهنية على الحصول على افضل نتيجة. واكدت انها تمكنت من ملاحظة التغيير الكبير الذي حدث في شكلها. وتابعت ان محيط خصرها بلغ 105 سنتم وانه وصل بعد استعمالها الحزام لمدة 15 الى 30 دقيقة يومياً الى 89 سنتم فقط. لكنها لفتت الى انه لا يمكن خسارة الوزن فعلاً من دون اتباع حمية خاصة.



- ونصحت رانيا ح. البنات اللواتي يرغبن في فقدان الوزن على مستوى الارداف بالاعتماد على هذا الجهاز. وتابعت انها قامت بتجربته وحصلت على النتيجة التي تريد. الا انها شددت على اهمية تطبيق حمية غذائية متوازنة وصحية في الوقت نفسه. وذكرت في تعليقها انها بدأت تلاحظ الفرق عند ارتداء ملابسها وخصوصاً السراويل.

- بدورها وجهت سارية ف. رسالة الى كل من تسأل مين جربت جهاز الهزاز للتنحيف. واشارت فيها الى انها اختبرت التجربة وانها تمكنت من فقدان الكتل الزائدة على مستوى الارداف والبطن والخاصرتين خلال اسبوعين فقط. وشددت على ان هذا الجهاز ساعدها على شد جسمها وعلى التخلص من الترهلات.



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