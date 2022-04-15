شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض اللثة عند الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت حاملاً فمن الأهمية أن تولى اهتمامًا خاصًا لصحة فمك أيضًا، لأن الحمل يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، ويمكن لأى مرض موجود مسبقًا أن يتفاقم أثناء فترة الحمل، لذلك فإن الحفاظ على صحة الفم أمر بالغ الأهمية لصحتك وصحة طفلك.

ووفقا لموقع healthline يتسبب الحمل في العديد من مشكلات الأسنان واللثة الأساسية التى ربما كانت غير ظاهرة فى الأشهر السابقة، بسبب الاضطرابات الهرمونية التى يواجهها جسمك أثناء الحمل وحالة الضعف التى يعيشها، ويمكن أن تتفاقم العديد من مشاكل الأسنان.

وغالبًا ما يوصي الأطباء الأزواج الذين يخططون للحمل بالحصول على حزمة كاملة للعناية بالأسنان والتخلص من البكتيريا في أفواههم، ليس فقط للأمهات لكن أيضًا للآباء المنتظرين.

بعض النصائح للحفاظ على العناية بالفم أثناء الحمل..

تنظيف الأسنان بالخيط.. يعتبر التنظيف بالخيط ممارسة مهمة لنظافة الأسنان، لإخراجه الطعام الموجود بين أسنانك، كما أنه يقلل من البكتيريا ومستويات البلاك في فمك، وعلى الرغم من أن معظم الأفراد يقومون بتنظيف أسنانهم مرتين فى اليوم، إلا أنه لا يقوم الجميع باستخدام الخيط بنفس معدل تنظيف الأسنان بالفرشاة. ومن الضروري استخدام الخيط بشكل صحيح.

زيادة كمية الفيتامينات التي تتناولها.. فيتامين د ضروري للسيطرة على كميات الفوسفور والكالسيوم في الدم. وترتبط مستويات فيتامين (د) بتناول الفيتامينات قبل الولادة وشرب الحليب باستمرار، وتذكرى زيادة استهلاكك لفيتامين د للتأكد من أن صحة فم طفلك تبدأ بأفضل بداية ممكنة، وقد لا تحصل على ما يكفى من فيتامين (د) من نظامك الغذائى، لذا تحدث مع طبيبك حول تناول المكملات، علاوة على ذلك فإن تعريض بشرتك بأمان لأشعة الشمس أحد أبسط الطرق وأكثرها طبيعية للحصول على فيتامين د.

كل شيء يتعلق بنظامك الغذائي.. تشمل المصادر الطبيعية لحمض الفوليك الخضراوات الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ والبروكلي، والتي تساعد على منع التشوهات الخلقية الخطيرة في الدماغ والعمود الفقرى، كما أنها تساعد على تنظيف الأسنان لأنها غنية بالألياف والماء.

فحص الأسنان في الثلث الثاني من الحمل.. يمكن إجراء علاج لأسنانك في أي لحظة أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن أفضل وقت لإجراء رعاية أسنان اختيارية أثناء الحمل هو الفصل الثاني من الأسبوع 14 إلى 20.