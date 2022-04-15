شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سهلة وفعالة لتكوين عادات غذائية صحية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدى عادات الأكل غير الصحية إلى مشاكل صحية لدى الأطفال، لذلك من المهم التحول إلى العادات الصحية لدرء الأمراض، إليك كيف يمكنك دمج عادات الأكل الصحية لدى أطفالك وفقا لتقرير موقع healthsite.

نلقى نظرة على "العادات الغذائية الصحية" التي يمكنك اختيارها أثناء تربية طفلك، فالطعام الجيد يعزز المناعة والصحة والقوة والقدرة على التحمل، ولا يتعلق الأمر فقط بجودة الطعام لكن أيضًا بالطريقة التى يستهلكها.

كيف يساعد تطوير العادات الصحية طفلك على النمو عقلياً؟

يحدث الكثير من النمو العقلى للطفل حتى يبلغ 5 سنوات، ويتناسب نمو الطول والوزن والقوة مع الاستهلاك الكافي للفيتامينات والكالسيوم والبروتين، وما إلى ذلك.

فى الوقت الحاضر أصبحت عادات الأطفال الغذائية عامل توتر للآباء، فالمواد الغذائية الأكثر شعبية ولذيذة التي يحبها الأطفال هي المعكرونة ورقائق البطاطس ومواد المخابز والحامض والحلويات، وهذه المواد الغذائية تجعل الطفل عرضة لتسوس الأسنان والديدان المعوية والسمنة في مرحلة الطفولة.

طرق دمج عادات الأكل الصحية

فيما يلي بعض الطرق لبناء عادات الأكل الصحية لدى طفلك:

كن ذكيا مع الوجبات الخفيفة

يمكن للأمهات بدلاً من تحضير وجبة سريعة لأطفالهم استبدالها بالفواكه (الموز والرمان والفواكه الموسمية) والفول السوداني والزبيب الأسود والتمر والتين والفواكه الجافة.

اختر الطعام الطازج

يجب أن يأكل الأطفال الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المعلبة التى تستخدم المواد الحافظة مثل المربيات أو لب الفاكهة المعلبة، يجب عليه الحصول على مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والبقوليات في النظام الغذائي، وقد ثبت أن البيض والأسماك مصدران جيدان للبروتينات للأطفال.

اجعل الطعام الصحى أكثر متعة

لتشجيع العادات الغذائية الصحية اجعلها ممتعة للأطفال، املأ أطباقهم بألوان الجزر والشمندر والذرة والتوت والخضروات الورقية الخضراء، اصنع أشكالًا مختلفة أثناء تحضير الطعام. قم بتضمين الأطعمة ذات القوام المختلف والاتساق والشعور بالفم. اجعل طعامك جذابًا للطفل.

ساعدهم على الأكل بانتباه

علم طفلك أن ينتبه عند الجلوس على الطاولة وتناول الطعام، ولا يمارس أى نشاط عندما يتناول وجبته.