أسباب التهاب الحلق الشديد.. وطرق علاجه في المنزل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعد إلتهاب الحلق من أبرز الأمراض الشائعة التى يعانى منها الكثيرون خصوصاً الأطفال، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في البلع والكلام، وقد تؤدي إلى حمى وصعوبة التنفس وطفح جلدي، وذلك حسب ما ذكره موقع الأمريكى ” هيلث لاين”.

فإن أسباب التهاب الحلق هى:

1ـ نزلات البرد والأنفلونزا، والالتهابات الفيروسية.

2- الحصبة وهى من الأمراض التى تسبب التهاب الحلق والطفح الجلدى ومنتشرة بين الأطفال.

3ـ الجدرى، وهو عدوى تسبب حمى وحكة وطفح جلدي.

4ـ النكاف يسبب تورم الغدد اللعابية.

5ـ الالتهابات البكتيرية والحساسية.

6ـ الدخان والمواد الكيميائية والمهيجة تسبب التهاب الحلق.

7ـ التدخين.

ويمكنك علاج العديد من حالات التهاب الحلق في المنزل، وتشمل خيارات العلاج المنزلي:

1ـ شرب الكثير من السوائل الدافئة، مثل الشاى، والحساء، والماء

2ـ تجنب المواد المثيرة للحساسية والمهيجات، مثل الدخان والمواد الكيميائية

3ـ أخذ مضادات لالتهاب الحلق للحد من الالتهاب مع ايبوبروفين

إذا تسببت العدوى البكتيرية فى التهاب الحلق، فإن طبيبك سيصف مسارا للمضادات الحيوية لقتل الكائنات الحية المعدية، يجب أن تأخذ دورة الدواء الكاملة المقررة من قبل الطبيب، حتى لو اختفت الأعراض لديك لعلاج العدوى البكتيرية، فقد يحدث التهاب في الحلق إذا توقفت عن العلاج مبكراً.

إذا كان لديك عدوى فيروسية، قد يصف طبيبك فى السماح خلال تلك الفترة أدوية، مثل مزيل الاحتقان ومسكنات الألم، لتخفيف الأعراض، في بعض الحالات، قد يرغب طبيبك في وصف دواء مضاد للفيروسات لمحاربة الفيروس.