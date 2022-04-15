وجبات صيفية خفيفة وصحية للأطفال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لا تدعى تغير الموسم أو حرارة الصيف تؤثر على شهية أطفالك، حيث هناك أطعمة صحية صديقة لهم في فصل الصيف، هناك مخاوف متزايدة بين الآباء حول كيفية الحفاظ على لياقة أطفالهم وصحتهم وحيويتهم في الحرارة الشديدة.

وفقًا لخبراء التغذية في مستشفيات بومونت (الولايات المتحدة الأمريكية) حسب موقع ” timesnownews” ، “تتمثل إحدى أفضل الطرق لمساعدة الأطفال على اتخاذ خيارات غذائية صحية خلال الصيف في جعل الأكل الصحي شأناً عائليًا من خلال التزام أوقات الوجبات العائلية، حتى مرة واحدة فقط في الأسبوع، وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات.

كيفية جعل التغذية الصيفية مثيرة للأطفال

فيما يلي بعض الخيارات لضمان تناول أطفالك الطعام بشكل صحيح هذا الصيف للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

الزبادي بالمانجو:

يمكنك مفاجأة أطفالك عن طريق مزج المانجو، فاكهة الصيف المثالية، مع الزبادي الغني بالكالسيوم والبروتين، معًا ، يصنعون وجبة خفيفة مليئة بالكائنات الحية المجهرية والبريبايوتك، يضمن صحة الجهاز الهضمي خلال فصل الصيف. كلما شعر أطفالك بالجفاف، هذه الوجبة الخفيفة تستعيد طاقة أجسامهم.

شوكولاتة البريبيوتيك:

لا يستطيع الأطفال مقاومة الشوكولاتة، يمكنك جعل شغف الشوكولاتة صحيًا من خلال تقديم شوكولاتة بريبايوتك لأطفالك والتي تحتوي على ألياف لبكتيريا الأمعاء غنية بألياف البريبايوتيك، وتعمل شوكولاتة البريبايوتك على بناء مناعة طبيعية وتحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن.

الموز واللوز:

من الوجبات الخفيفة مع الفواكه الطازجة هي أفضل بداية ليوم في الصيف. يعتبر أيضًا خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة لنمو الأطفال لأنه يحتوي على مستويات عالية من البروتينات ومضادات الأكسدة والألياف والحديد والكالسيوم والفوسفور والألمنيوم والثيامين والباريوم. تضمن الألياف غير القابلة للذوبان في الموز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.

أخيرا يمكنك مزج التمر وزيت جوز الهند والزبدة وبعض الملح في الخلاط ثم إضافة دقيق وبعض بذور الشيا إليه. بمجرد مزجه جيدًا، التمر وزيت جوز الهند غنيان بالألياف التي تساعد على منع الإمساك وتحسن صحة الجهاز الهضمي.