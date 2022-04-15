شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان نشعر برغبة مفاجئة لا يمكن السيطرة عليها لتناول طعام معين، لكن إذا كنت حاملاً فقد تشعرين بهذه الحوافز المعروفة باسم الرغبة الشديدة في كثير من الأحيان.

وهناك العديد من الأساطير والمعتقدات الشائعة بخصوص الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل، وحدد باحثون من جامعة برشلونة الآليات العصبية التى تسبب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام أثناء الحمل، وفقا للدراسة المنشورة فى مجلة Nature Metabolism.

سلوك الأكل بشراهة أثناء الحمل

خلال فترة الحمل يخضع جسم المرأة لسلسلة من التغييرات الفسيولوجية والسلوكية لخلق بيئة مواتية لنمو الجنين.

في هذه الدراسة وجد الباحثون تغيرات في الروابط الوظيفية لدارات المكافأة في الدماغ، بالإضافة إلى التذوق والمراكز الحسية في إناث الفئران الحوامل.

بالإضافة إلى ذلك تمامًا مثل النساء الحوامل، أصبحت الفئران أكثر حساسية للأطعمة الحلوة أثناء الحمل ، وتطور سلوكيات الأكل بنهم تجاه الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

بناءً على هذه الاكتشافات افترض الباحثون أن الحمل يؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للدوائر العصبية الوسيطة من خلال الخلايا العصبية D2R.

ونقل عنه قوله إن "هذه الخلايا العصبية - وتغييرها - ستكون مسئولة عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث يختفي القلق من الطعام، وهو أمر شائع أثناء الحمل ، بعد إعاقة نشاطها".

احذر من الآثار السلبية للأطعمة عالية السعرات

قد يجعلك الحمل تتوق إلى الأطعمة اللذيذة وعالية السعرات الحرارية، لكن الباحثين حذروا من أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة عالية السعرات الحرارية قد يؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة، ما قد يكون له آثار سلبية على صحة الطفل.

وأظهر فريق البحث أن الرغبة الشديدة المستمرة فى تناول الطعام تؤثر على التمثيل الغذائي وتطور الدوائر العصبية التي تنظم تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والقلق واضطرابات الأكل.