تقرير جديد يكشف أسباب تضخم الكبد والعلاج والوقاية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، يقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن، وهو بحجم كرة القدم . من إزالة السموم من الدم إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيم تخثر الدم، يقوم الكبد بالعديد من الوظائف، ولكن إذا نما كبدك حجمًا أكبر من الحجم الطبيعي، فهذا مدعاة للقلق.

يمكن أن يكون تضخم الكبد علامة على مشكلة كامنة، مثل أمراض الكبد ومشاكل القلب والأوعية الدموية والسرطان.

أعراض تضخم الكبد

قد لا يسبب تضخم الكبد قليلاً أي أعراض وفقا لموقع “WebMD”، إذا كان منتفخًا بشدة، فقد يعاني الشخص من آلام في البطن وشعور بالامتلاء.

تعتمد الأعراض أيضًا على سبب تضخم الكبد. قد يؤدي تضخم الكبد الناتج عن أمراض الكبد أيضًا إلى:

اصفرار الجلد أو العينين ( اليرقان )

إعياء

استفراغ وغثيان

تشمل الأعراض الأخرى المصاحبة لتضخم الكبد آلام العضلات وضعف الشهية وتورم القدمين والساقين وفقدان الوزن وزيادة حجم البطن.

أسباب تضخم الكبد

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات في تضخم الكبد. تشمل الأسباب الشائعة لتضخم الكبد ما يلي:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

أمراض الكبد الكحولية

تشوهات القلب والأوعية الدموية

سرطان الكبد

التليف الكبدي

أمراض الكبد الكحولية

الاضطرابات الوراثية التي تسبب تراكم الدهون أو البروتينات أو غيرها من المواد

بدانة

فشل القلب الاحتقاني

تجلط الأوردة الكبدية ، انسداد الأوردة في الكبد

في حالات نادرة ، يمكن أن يحدث تضخم الكبد أيضًا بسبب سرطان الدم (سرطان الغدد الليمفاوية ، اللوكيميا ، الورم النقوي المتعدد) ، داء ترسب الأصبغة الدموية (تراكم الحديد في الكبد) ، الخراجات الكبدية ، مرض ويلسون (تراكم النحاس في الكبد) ، مرض جوشر ، التهاب الكبد السام (التهاب الكبد بسبب للتسمم الكيميائي) ، إلخ.

عوامل خطر الإصابة بتضخم الكبد

هناك عدة عوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية ونمط الحياة ، يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بتورم الكبد.

تشمل العوامل الوراثية ما يلي:

تاريخ عائلي من اضطرابات المناعة الذاتية ، وخاصة تلك التي تصيب الكبد

مرض التهاب الأمعاء

مرض الكبد المزمن

سرطانات الكبد

داء الكريات المنجلية

بدانة

تتضمن عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتضخم الكبد ما يلي:

شرب الكثير من الكحول

الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية (مثل التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C)

تناول كميات زائدة من الفيتامينات أو المكملات أو الأدوية

زيادة الوزن

تناول نظام غذائي غير صحي

علاج تضخم الكبد

لعلاج تضخم الكبد ، من المهم تحديد سبب ذلك. إذا كان تضخم الكبد ناتجًا عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد فقد تساعد تغييرات نمط الحياة مثل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني.

ولكن إذا كان السبب مرضًا ، فقد تحتاج إلى دواء أو أنواع أخرى من العلاجات. بغض النظر عن السبب ، يمكن أن يؤدي تشخيص تضخم الكبد في مراحله المبكرة إلى نتائج أفضل. لذلك ، لا تتجاهل الأعراض المصاحبة لتضخم الكبد.