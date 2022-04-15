ودعاً للخطر.. خسارة 7% من الوزن تحمي من السكري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

يعتبر ارتفاع نسبة السكر في الدم من أكثر الأمراض التى تصيب العديد من الأشخاص والتى يكون لها عوامل سلبية كثيرة على صحة جسم الإنسان، فأغلب سكان الأرض يعانون من الإصابة بداء السكرى الذى يترتب عليه مخاطر ونوبات إغماء كثيرة والذي يندرج في عدة أنواع منها الأول والثانى.

ومع دخول شهر رمضان الكريم علينا ومعاناتنا مع مرض السكر ومع الأكل المناسب وانخفاض نسبة السكر بالدم، وبسبب أنواعه المختلفة ولا توجد طريقة معروفة للوقاية من مرض السكري من النوع الأول، هناك بعض أنماط الحياة تساعد في علاج مقدمات مرض السكري من النوع 2، مثل التحكم في الوزن الزائد.

وتقول “مايو كلينك” في بريطانيا إنه يمكن محاولة إنقاص الوزن الزائد لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان حتى 7% من وزن جسمك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وللحفاظ على وزنك في نطاق صحي، ركز على التغييرات الدائمة في عادات الأكل وممارسة الرياضة، وحفز نفسك بتذكر فوائد فقدان الوزن، مثل صحة القلب والمزيد من الطاقة وتحسين احترام الذات.

بإلاضافة أن هناك أيضاً تغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية يجب مراعاتها، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ويمكنك المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع 2 من خلال الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحقيق وزن صحي.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة إن أكثر من نصف حالات السكري من النوع 2 يمكن الوقاية منها أو تأخيرها، بالأضافة أنه فى بعض الحالات، تكون الأعراض المبكرة لمرض السكري، وخاصة داء السكري من النوع “2” خفية ويصعب اكتشافها.

وليس هكذا فقط حيث تشرح مايو كلينيك أن فهم أعراض مرض السكري المحتملة يمكن أن يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر، مما يمكن أن يساعدك على منع مضاعفات مرض السكري ويؤدي إلى حياة صحية أفضل.