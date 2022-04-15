بعد طلب الأبيض سحب منتجات “كيندر”.. “الصحة” توضّح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 6:34 مساءً

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أوضح أن “توجيه الوزير الدكتور فراس الأبيض كتابا إلى وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام لسحب بضاعة شركة “فيريرو” المصنعة لبيض شوكولا “كيندر” من الأسواق اللبنانية يعود إلى ورود إنذار من الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية (INFOSAN ) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عن وجود منتجات للشركة ملوثة بباكتيريا السالمونيللا. وحفاظا على الصحة العامة، قام وزير الصحة بإرسال كتاب إلى وزارة الإقتصاد، صاحبة الصلاحية، بسحب المنتجات الغذائية من الأسواق اللبنانية بأقصى سرعة ممكنة، على أن يتم إرسال كتاب لاحق فور ورود اللوائح المكتملة بأرقام الخلطات الملوثة”.

وكانت شركة “فيريرو” الإيطالية التي تصنف من الشركات العملاقة في مجال الصناعات الغذائية قد أقرت في بيان أصدرته بوجود “ثغرات داخلية”، وأوقفت عمل مصنع تابع لها ينتج شوكولا “كيندر” في مدينة أرلون في بلجيكا إثر الإشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا. وعلى الأثر تم سحب منتجات شوكولا كيندر من أسواق الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.

ويذكر ان وزير الصحة العامة فراس الأبيض كان قد وجه كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لسحب بضاعة شركة “فيريرو” المصنّعة لبيض شوكولا “كيندر” من الأسواق اللبنانية، “بعد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولا “كيندر” في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبّب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا”، وفق ما جاء في الكتاب.