نصف ساعة من تمارين القوة اسبوعياً تطيل العمر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر الرياضة من أكثر الأمور المهمة المفيدة للصحة فهى عامل أساسي للحفاظ علي رشاقة الجسم ومرونته، وبحسب ما تشير اخر الدراسات الجديدة فقد نشرت مجلة بريطانية للطب الرياضي، أن روتين تمارين القوة المنتظم يمكن أن يساعد في إضافة سنوات إلى حياة الإنسان.

وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين مارسوا تمارين المقاومة أو القوة أو الأثقال لمدة 30 إلى 60 دقيقة أسبوعياً كان لديهم خطر أقل بنسبة 10 إلى 20٪ للوفاة المبكرة، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”.

بإلاضافة أن الباحثون ذكروا في الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون تدريبات الوزن بانتظام لديهم أيضاً خطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 46٪، وخطر أقل للإصابة بالسرطان بنسبة 28٪.

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تقوية العضلات لمدة 60 دقيقة أسبوعياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، وذكرت دراسة أخرى أجراها المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن النساء اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن 62 عاماً، واللواتي مارسن أي نوع من تمارين القوة بشكل منتظم، حققن انخفاضاً بنسبة 30 ٪ في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

كما انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يلزم 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل لكل فرد التمارين المعتدلة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأوضح الدكتور فيرال كوثاري، وهو طبيب في مستشفى جين: “تساعد التمارين الرياضية على التنفس بسهولة والبقاء بصحة جيدة لفترة أطول، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن معظم اضطرابات نمط الحياة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية يمكن أن تقلل من متوسط العمر المتوقع” .

والجدير بالذكر أن الدكتور آشيش كونتراكتور، مدير مركز إعادة التأهيل والطب الرياضي، صرح في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن، أنه مع تقدم العمر، تفقد العضلات كتلتها وقوتها، لذلك يصبح تدريب القوة مهمًا للغاية للمساعدة في تنفيذ أنشطة الحياة اليومية أيضًا، وبالتالي يجب أن يكون جزءاً من برنامج تمرين الجميع.