شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتجاع المرىء.. نصائح لصيام صحى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من ارتجاع المرىء فالتقرير المنشور عبر موقع "webmed" يقدم أبرز النصائح الصحية التى يجب القيام بها خلال شهر رمضان، لتقليل فرص التعرض لأى مضاعفات صحية.

أعراض ارتجاع المرىء تعد مؤلمة جدا، ومزعجة ، وتشمل، التالي:

- حرقة شديد في المعدة.

- ألم في الصدر.

- مرارة الفم.

- الرغبة في الغثيان.

- رائحة الفم الكريهة.

- صعوبة في التنفس.

- القيء.

وقدم التقرير العديد من النصائح المهمة المميزة لمرضي ارتجاع المري خلال شهر رمضان، ومنها:

- أخذ العلاجات الموصوفة لك لتجنب الإصابة والتعرض لألم المعدة.

- تعامل مع المعدة بهدوء، لذا عند كسر الصيام عليك تناول الشوربة الدافئة.

- لا تسرف في تناول الطعام، لأنك بهذه الحيلة تتسبب في التعرض للانتفاخات الشديدة، وأيضا عسر الهضم، والإمساك والانتفاخ.

- مع ضرورة تجنب الأطعمة المقلية ومنتجات الألبان، والقهوة، المخبوزات، والحلويات.

- ضرورة الإقلاع عن التدخين لأنه ثبت أن هذه العادة تتسبب في التعرض للظهور أعراض ارتجاع المريء.

- من أهم الحيل والنصائح هي ممارسة الرياضة بشكل يومي، فهذه الحيلة تساهم بشكل ملحوظ، في التخلص من عسر الهضم، والانتفاخ.