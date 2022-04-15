شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على نفسك من الإصابة بهبوط الدورة الدموية خلال الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور عدة أيام من الصيام يزداد فرص التعرض للإصابة بهبوط فى الدورة الدموية، وذلك نتيجة لاتباع عادات غذائية خاطئة، كعدم أخذ كميات الماء التى يحتاجها الجسم، وأيضا عدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تقلل من فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية أثناء الصيام، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ومنها:

- هل تعلم أن تناول كميات وفيرة من الماء من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل الإصابة بهبوط الدورة الدموية، لأنك بهذه الطريقة تساهم في ترطيب الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف الذي من دورة التعرض لهبوط الدورة الدموية.

- هل تعلم أن الإصابة بهبوط في الدورة الدموية يرجع إلى تعرضك أو إصابتك بنقص فى العناصر الغذائية المهمة فى الجسم، نعم فتعرض الجسم لفقدان العناصر الغذائية المهمة له، كالحديد وحمض الفوليك، وفيتامين ب، من أبرز أسباب التعرض لهبوط الدورة الدموية، ولذا عليك الاهتمام بنوعية الطعام أن يكون الصحي.

- ممارسة الرياضة تعد من أبرز وأهم النصائح التي تعمل علي تدفق الدم بشكل إيجابي وتحسن من تدفقة في الجسم.

- إذا كانت درجات حرارة الطقس شديدة الارتفاع عليك الجلوس في المنزل، لأن التعرض لأشعة الشمس يتسبب في الإصابة بهبوط الدورة الدموية.