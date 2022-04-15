خلطة لتنحيف الأرداف والمؤخرة سريعاً

بيروت - نادين محمد - تراكم الدهون في منطقتي الأرداف والمؤخرة مشكلة تسبب الكثير من الإحراج والإزعاج، لأنها تعيق الحركة والقيام بالمهام اليومية. قد يكون التخلص منها أمراً ل والأنظمة الغذائية تستهدف الجسم بأكمله، على أن تكون مرفقة بالتمارين الرياضية التي يمكن التركيز فيها على بعض التمارين الخاصة بتنحيف هاتين المنطقتين من الجسم. يس بالسهل، خاصة وأن تنحيف منطقة من الجسم دون سواها لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى التقنيات التجميلية والجراحية، أما بالنسبة للحلول الطبيعية، كالحميات، فهي مجرد ادعاءت لا أساس لها من الصحة، فالحميات

إلى ذلك يمكن الاستعانة ببعض الخلطات التي تساعد على تنحيف الأرداف والمؤخرة، منها ما يتم تناوله، أي كديتوكس، تساهم في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي خسارة الدهون، إنما ليس في منطقة محددة. أما النوع الثاني من الخلطات يطبق موضعياً على جلد هاتين المنطقتين، وتحتوي هذه الوصفات على مكونات تمتلك خصائص مفيدة تعمل على إذابة الدهون.

في هذا المقال سنعرض بعضاً من هذه الخلطات، لكن لا بد من التنويه إلى أن الخلطات التي يت تناولها لا يمكن أن تؤتي بأي نتيجة مرجوة إذا لم تصاحبها حمية غذائية متوازنة وتمارين رياضية خاصة بـ تنحيف الأرداف والمؤخرة.



خل التفاح لتنحيف الأرداف والمؤخرة



المكونات

• كمية كافية من خل التفاح.

الطريقة

• يوزع خل التفاح على منطقتي الأرداف والمؤخرة، ثم يترك لمدة 10 دقائق.

• بعد ذلك، يتم الاستحمام بالماء الفاتر.

• تكرر خلطة خل التفاح لتنحيف الأرداف والمؤخرة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

الملح لتنحيف الأرداف والمؤخرة

• كمية من الملح الخشن.

الطريقة

• يوضع الملح الخشن في حوض الماء الدافئ.

• يتم الجلوس في الحوض لمدة ½ ساعة.

• تكرر وصفة الملح لتنحيف الأرداف والمؤخرة مرة يومياً.

القهوة لتنحيف الأرداف والمؤخرة

المكونات

• ½ كوب من القهوة أو البن.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.



الطريقة

• يمزج البن مع زيت الزيتون جيداً.

• يوزع الخليط على الأرداف والمؤخرة، ثم تلف بالـ Cling Film لمدة ½ ساعة.

• بعد ذلك، تغسل بالماء الفاتر.

• تكرر خلطة القهوة وزيت الزيتون لتنحيف الأرداف والمؤخرة مرتين في الأسبوع.

الليمون لتنحيف الأرداف والمؤخرة

المكونات

• ½ ليمونة.

• كوب من الماء الدافئ.

الطريقة

• يضاف عصير الليمون الطازج إلى الماء الدافىء.

• يتم تناوله يومياً على الريق.



الزنجبيل لتنحيف الأرداف والمؤخرة

المكونات

• نصف جذر من الزنجبيل الطازج.

• ليتر من الماء.



الطريقة

• يقطع الزنجبيل إلى شرائح.

• توضع مع الماء على النار لمدة ¼ ساعة.

• يترك جانباً حتى يبرد، ثم يصفى.

• يتم تناول كوب من ماء الزنجبيل بعد الوجبات.



نصائح لتنحيف الأرداف والمؤخرة

للتخلص من دهون الأرداف والمؤخرة، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالتقيد بهذه الإرشادات:

• تناول كوب من الماء مباشرة عند الاستيقاظ من النوم وقبل تناول الطعام.

• تناول طبق من السلطة قبل وجبة الطعام بـ ¼ ساعة، يحتوي على البصل، الجرجير، الفجل، الثوم، الخيار، الطماطم والخس.

• الالتزام بأوقات محددة لتناول الطعام.

• تخفيف كمية الطعام المتناولة.

• تناول الخضراوات والفواكه بين الوجبات، كالكيوي، البرتقال، التفاح، الطماطم، الجزر، الخيار...

• الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة، الحلويات والوجبات السريعة، واستبدالها بالأسماك، خاصة منها السلمون والتونة.

• ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يومياً وبعض التمارين التي تركز على منطقتي الأرداف والمؤخرة، كالسكوات، القرفصاء، البلانك الجانبية لمدة 30 ثانية لكل جانب، تمرين الجسر ....

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