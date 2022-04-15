شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشكلات جلدية تصيب بشرتك بسبب إدمان النظر في الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضر الاستخدام المفرط للهاتف المحمول بصحة البشرة، حيث يعرضك لحقول الترددات الراديوية الضارة المنبعثة من الأجهزة، وهذه الأشعة ليست جيدة لبشرتك، في هذا التقرير نتعرف على 5 مشكلات جلدية تصيب بشرتك بسبب إدمان النظر في الموبايل، بحسب موقع "

health

".

5 مشكلات جلدية تصيب بشرتك بسبب إدمان النظر في الموبايل1. التهاب الجلد

عادة ما تجعل هذه المشكلة بشرتك حمراء وتزيد الحكة، ويمكن أن تحدث بأشكال مختلفة لأسباب مختلفة، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك أيضًا طفح جلدي منتفخ، أو بثور، أو تقشر.

تعمل إشعاعات الهاتف الخلوي على تسريع إنتاج المستضدات بشكل أكبر لدى أولئك الذين يعانون من الحساسية، يمكن أن يؤدي استخدام النيكل والكوبالت في حواف الهاتف أيضًا إلى التهاب الجلد المصحوب بالإشعاع.

2. خطوط متجعدة حول العينين

قد تصيبك خطوط متجعدة حول العينين في الزاوية الخارجية لعين الشخص، يمكن أن يؤدي التحديق المطول في شاشة الهاتف والتحديق المستمر لأسفل إلى تكوين تجاعيد حول العينين والرقبة، كما أن حجم الخط الأصغر والسطوع المنخفض يزيدان من تفاقم المشكلة.

3. ظهور تجاعيد على العنق

التحديق المستمر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب ظهور التجاعيد على الرقبة، وهذه علامة أولية على الشيخوخة. يؤدي التحديق المستمر والمنتظم إلى إتلاف الكولاجين في الرقبة تدريجيًا هذا يسبب المزيد من تجاعيد الرقبة.

4. الهالات السوداء

هذا هو واحد من أكثر التأثيرات الجلدية المعروفة والأكثر ملاحظة، يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة على أنماط نوم الشخص، كلما قل نوم الشخص ، زادت احتمالية وجود انتفاخ العين والهالات السوداء تحت العين.

5. حساسية الجلد وحب الشباب

اكتشفت الدراسات أن الهواتف المحمولة هي ناقلات رئيسية للبكتيريا والجراثيم حتى أن الخبراء يصفون الهواتف المحمولة بأنها غير صحية أكثر من المراحيض العامة.

تتعرض الهواتف لعدد لا يحصى من الأسطح على مدار اليوم والتي تنقل الجراثيم الصغيرة ونستمر في استخدام هواتفنا بنفس الطريقة ، ولا ندرك أبدًا عدد الجراثيم التي نسمح لها بالوصول إلى أجسامنا ، مما يؤدي إلى الحساسية وحب الشباب على الجلد.