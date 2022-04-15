تحذير بريطاني للحوامل من هذه العدوى الخطيرة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 1:40 صباحًا

تعرف عدوى الليستريا، بأنها مرض بكتيري منقول بالغذاء قد يكون خطيرًا جدًّا على المرأة الحامل، والأشخاص أكبر من 65 عامًا والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، كما يشيع حدوثها على الأغلب من تناوُل لحم خاصرة غير معالج جيدًا، ومنتجات الحليب غير المبسترة.

مؤخراً وجهت السلطات الصحية البريطانية تنبيها إلى الحوامل بالابتعاد عن تناول بعض الأطعمة، بسبب تسجيل إصابات أكبر من الطبيعي بعدوى الليستريا.

وتحدث الإصابة بعدوى الليستريا في الغالب نتيجة تناول لحم خاصرة غير المعالج ومنتجات الحليب غير المبسترة، بحسب موقع عيادة “مايو كلينك” على الإنترنت.

وتظهر أعراض عدة على المصابين بهذه العدوى، منها الحمى والغثيان والإسهال، وتتمثل خطورتها على الحوامل بأنهن يجهضن تلقائيا إثر الإصابة بها.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أنه تم ربط التفشي الكبير لعدوى الليستريا بتناول السمك المُدخن.

وأضافت أن الخبراء يحثون الناس على طهي السمك المُدخن جيدا قبل تناوله.

وقالت الصحيفة إن الحوامل في بعض مناطق بريطانيا تلقين رسائل نصية تحذر من هذه العدوى.

زيارة الطبيب

إذا تناولت طعامًا سُحِبَ بسبب وجود تفشي عدوى الليسترية، فانتبه لمؤشرات وأعراض المرض. إذا كنت تشعر بالحُمَّى، أو آلام في العضلات، أو الغثيان أو الإسهال، فاتصل بطبيبك. وينطبق الأمر على الشعور بالمرض بعد تناول منتج محتمل تلوثه، مثل الأطعمة المصنعة من حليب غير مبستر أو نقانق سيئة التسخين أو لحوم باردة.

إذا كنت تشعر بالحُمّى الشديدة، أو الصداع الشديد، أو تيبس الرقبة، أو التشوش أو الحساسية تجاه الضوء، فاحصل على رعاية الطوارئ. قد تشير هذه المؤشرات والأعراض إلى التهاب السحايا البكتيري، وهو أحد المضاعفات المهددة للحياة لعدوى الليسترية.