شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحي.. ابتعد عن هذه الأطعمة حتى لا تصاب بالعطش وأنت صائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السحور الصحي يعد من أهم وأبرز النصائح التي يجب القيام بها خلال شهر رمضان، فالابتعاد عن الأطعمة غير الصحية مع عدم تناول الأطعمة المسببة للعطش تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها للتقليل والتخلص من التعرض لأي مضاعفات خلال ساعات الصيام.

ونجد أن العديد من الأشخاص يعانون من التعب والإرهاق، خلال ساعات الصيام، والسبب في ذلك هو اتباع عادات غذائية خاطئة، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من الأطعمة التي تتسبب في الشعور بالخمول والتعب، ومنها:

- المخلل:

ابتعد عن تناول الأملاح بشكل عام في وجبة السحور، لأنها تزيد من شعورك بالعطش خلال الصيام، كما أنها تزيد من شعور بالخمول، لأنها تتسبب في التعرض والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- اللحوم المصنعة:

ابتعد قدر الإمكان عن تناول اللحوم المصنعة خلال تناولك لوجبة السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش والخمول خلال ساعات الصيام، ومنها البسطرمة واللانشون والسوسيس، إلخ.

- مشروبات غنية بالكافيين:

هل تعلم أن تناولك للمشروبات الغنية بالكافيين وخاصة القهوة علي وجبة السحور، تتسبب في التعرض والإصابة بالتعب والإرهاق الشديد والعطش، لأنها تتسبب في التخلص من السوائل المحتفظة في الجسم عن طريق عملية التبول.