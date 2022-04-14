شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد فى علاج القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي (IBS) تؤثر على الأمعاء الغليظة وهي حالة منتشرة تصيب الكثير، وتشمل بعض العلامات الشائعة لمتلازمة القولون العصبي التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما.

القولون العصبي هو حالة طويلة الأمد يجب عليك التعامل معها، في حين أن بعض الأشخاص قد يديرون الأعراض من خلال اتباع نمط حياة صحي، فقد يضطر البعض الآخر إلى الحصول على العلاج المناسب، واحدة من أكثر المشاكل صعوبة التي يواجهها شخص مصاب بمرض القولون العصبي هي تحديد نوع الأطعمة التي تسبب الأعراض.

وهناك العديد من خيارات النظام الغذائي التي تساعد في علاج القولون العصبي، وقد يحتاج البعض إلى التعديل من أجل الراحة على المدى الطويل، ولكن مع قليل من الصبر والتجربة، ستجد في النهاية خطة لتناول الطعام يمكن أن تساعدك في إدارة أعراض القولون العصبي.

وفقا لموقع " healthsite" إحدى هذه الخطط هي اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب.

ما هو النظام الغذائي منخفض الفودماب؟

الفودماب هي نوع من الكربوهيدرات يصعب هضمها في الأمعاء، تسبب هذه الكربوهيدرات الانتفاخ وعدم الراحة والإسهال بسحب المزيد من الماء إلى الأمعاء، نظرًا لأن هذه الأطعمة غير قابلة للهضم، فإن بكتيريا الأمعاء تخمرها وتؤدي إلى الغازات، وبالتالي ، تسبب أعراضًا مثل الانتفاخ وآلام المعدة وتغيير حركات الأمعاء والإسهال والإمساك.

الباحثون من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا كانوا أول من أثبت أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يمكن أن يحسن أعراض القولون العصبي، وتنقسم أطعمة فودماب إلى فئتين في خطة النظام الغذائي: عالية ومنخفضة.

وفقًا للدراسة ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي تجنب الأطعمة عالية الفودماب واعتماد الأطعمة منخفضة الفودماب كمواد أساسية يومية.

الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها عند اتباع نظام غذائي لعلاج القولون

لقد وجدت الدراسات الأولية أن اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP هو نوع من حمية الإقصاء التي تساعد في أعراض مرض التهاب الأمعاء. ولكن يجب على المرء أيضًا أن يفهم أنه ليست كل الكربوهيدرات عبارة عن فودماب. يجب أن تعرف النوع الصحيح من الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها:

الأطعمة التي يجب تضمينها

تشمل أنواع الأطعمة التي يجب تناولها عند اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب ما يلي:

الحليب الخالي من اللاكتوز أو بدائل أخرى

اللحمة

البيض

الفواكه مثل البرتقال والتوت والعنب والفراولة

الأرز أو كينوا

الخضار مثل الفاصوليا الخضراء واليقطين والكوسا والباذنجان واليقطين

أطعمة تجنبها

تشمل أنواع الأطعمة التي يجب عدم تناولها أثناء اتباع نظام غذائي FODMAP ما يلي:

البقوليات

الفواكه مثل الخوخ والبطيخ والكمثرى والمانجو والتفاح والخوخ وما إلى ذلك.

اللاكتوز

شراب الذرة عالي الفركتوز

الخبز المصنوع من القمح أو الحبوب أو المكرونة

الخضراوات مثل الأرضي شوكي ، الهليون ، البروكلي ، البصل ، براعم بروكسل ، إلخ.