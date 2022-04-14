شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد في خفض مستوى الكوليسترول.. منها الشوفان والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحكم في مستوى الكوليسترول من الأشياء التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، وعندما نتحدث عن خفض الكوليسترول، فإننا نناقش في الغالب خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار، لكن الأنواع الأخرى من الكوليسترول هي: البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والدهون الثلاثية، نتعرف في هذا التقرير على أهم الأطعمة لخفض الكوليسترول، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

أهم الأطعمة لخفض الكوليسترولالشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تقلل من مستوى الكوليسترول الضار أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.

الألياف القابلة للذوبان تعيق امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

وفقًا لدراسة، يُعتقد أن تأثير خفض الكوليسترول للشوفان مرتبط بـ β-glucan الذي يحتوي عليه.

فول الصويا

الصويا فعال جدا في إدارة مستوى الكوليسترول في الجسم تظهر التحليلات أن التأثير أكثر تواضعًا - إذ إن استهلاك 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار بنسبة 5٪ إلى 6٪" ، وفقًا لتقرير صادر عن هارفارد هيلث.

الحبوب الكاملة

استهلاك الوجبات الغذائية التي تحتوي على الحبوب الكاملة يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL مقارنة باستهلاك الأنظمة الغذائية التي لا تحتوي على الحبوب الكاملة. يبدو أن حبوب الشوفان الكاملة هي الحبوب الكاملة الأكثر فاعلية لخفض الكوليسترول". دراسة. الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان أو اللزجة تساعد في تقليل الكوليسترول الكلي في الدم وتركيزات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية هي أغنى مصدر للأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3، تعمل دهون أوميجا 3 على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد كما أنه بديل صحي لمن يستهلك اللحوم، حيث إن اللحوم تحتوي على دهون مشبعة تزيد من مستوى الكوليسترول الضار.

الفواكه

الفواكه مثل التفاح والعنب جيدة لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم، هذه الفاكهة غنية بالبكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان.

الباذنجان

يحتوي الباذنجان على كمية جيدة من الألياف 100 جرام من الباذنجان تحتوي على 3 جرام من الألياف الغذائية تعمل هذه الألياف على تحسين مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، فإن الباذنجان منخفض أيضًا في السعرات الحرارية مما يجعله مثاليًا لإضافته إلى النظام الغذائي بانتظام.

المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة وهي غنية أيضًا بالفيتوستيرولات التي لها تشابه بنيوي مع الكوليسترول. هذا التشابه يدفعهم إلى الارتباط بالكوليسترول ويمنع امتصاصه في الجسم.

وجدت دراسة بحثية أن تناول 2-3 حصص من المكسرات يوميًا يقلل من الكوليسترول الضار بمعدل 10.2 مجم / ديسيلتر.