شكرا لقرائتكم خبر عن 10أطعمة فى رمضان مزجها يحقق فوائد عديدة.. أبرزها الموز مع الزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالتغذية السليمة في شهر رمضان يعزز صحتك، ويمنع العطش والإمساك، وعدم الشعور بالحموضة، ووجد خبراء التغذية، أن خلط بعض الأطعمة الصحية بأطعمة أخرى يمكن أن تزيد من فوائدها..

كشف روب هونسون، أخصائي التغذية، عن بعض تركيبات الطعام التي يمكن أن تعزز صحتك بشكل كبير، فضلاً عن كونها صحية بمفردها، حيث يؤكد خبراء التغذية، أن خلط الأطعمة مثل العنب والبصل يمكن أن يكونا مفيدا لصحتك لأن المزيج يخفض ضغط الدم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة" The Sun" البريطانية.

كشف أحد الخبراء عن 10 مجموعات غذائية لتعزيز صحتك بما في ذلك كاري الجمبري واللوز:

يقول روب هوبسون إن الشوفان المغطى باللوز والتوت يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب، كما أن تناول طبق كاري السمك، الذي يجمع بين الكركم والأسماك الزيتية، يمكن أن يخلق مضادًا قويًا للالتهابات، كما أن تناول الموز مع الزبادي يمكن أن يحسن صحة العظام ويساعد في التخلص من بكتيريا الأمعاء.

قال روب هوبسون، إنه في حين أن الأطعمة قد يكون لها فوائدها الصحية الفردية، إلا أن هذا يمكن أن يكون أكبر عند مزجها معًا، مضيفا، أن نظامنا الغذائي مهم للغاية لصحتنا وإيلاء المزيد من الاهتمام لما نأكله، موضحا.



اطعمة صحية

تعرف على أهم الأطعمة التي يمكن مزجها للحصول على أكبر فوائد:1 .كاري سمك السلمون والجمبري واللوز..

يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، حيث إن الأسماك الزيتية (السلمون، الرنجة، السردين، الماكريل) تحتوى على اوميجا 3 بالإضافة إلى الكركم والذى يوجد فيه مادة "الكركمين"، التي تحد من الالتهابات بالجسم، حيث يمكن أن يساعد تقليل الالتهابات في الجسم في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب.

2 . الشوفان المغطى باللوز والتوت..

يحتوى اللوز على (الفلافونويد) مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي (التوت)، تحتوي قشرة اللوز على مركبات الفلافونويد التي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم، بالاشتراك مع فيتامين ج الموجود في الأطعمة مثل التوت، فقد ثبت أن هذا المزيج يساعد في تقليل أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، تعتبر أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة عاملًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب.

3 . سلطة الطماطم والأفوكادو والريحان مع زيت الزيتون..

يساعد في: صحة القلب، وصحة البروستاتا، حيث إن الطماطم تحتوى على الليكوبين، والذى يعتبر أحد مضادات الأكسدة التي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وقد ارتبط هذا المركب النباتي أيضًا بتحسين صحة البروستاتا، الطماطم هي أغنى مصدر للليكوبين والذي يساعد على امتصاصه عندما يقترن بالدهون مثل زيت الزيتون، يمتلك زيت الزيتون في حد ذاته العديد من الفوائد الصحية لدعم صحة القلب بما في ذلك تقليل الالتهاب وزيادة نسبة الكوليسترول الحميد.



الزبادى مع الموز

4 . اللبن الرايب أو الزبادى مع الموز..

يساعد في تعزيز صحة العظام، حيث يحتوى الزبادي على البروبيوتيك التي تنقل البكتيريا المفيدة مثل Lactobacillus إلى القناة الهضمية، هذا مهم لأن القناة الهضمية هي المكان الذي يتم فيه تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم. ترتبط صحة الأمعاء ارتباطًا وثيقًا بالمناعة، إضافة الموز يضيف البريبايوتكس (إينولين) إلى المزيج، يتم تخمير هذه الألياف غير القابلة للهضم بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، فهي تساعد بشكل أساسي على تغذية البكتيريا في أمعائك مما يساعدها على النمو.

5 .سلطة الجبن الأزرق والعنب (بما في ذلك البصل الأحمر)..

والذى يساعد في: صحة القلب وضغط الدم والدورة الدموية، حيث إن العنب الأسود غني بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والاضطرابات العصبية وفي إدارة الوزن، يعمل البصل والعنب معًا على منع تجلط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، أظهرت الدراسات أن هذا المزيج يساعد على تحسين حماية القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين الدورة الدموية.

6 .سلطة التفاح والجوز والسبانخ..

يساعد في الوظيفة الإدراكية والمزاج، حيث إن مزج التفاح (الفلافونويد) ، بالخضراوات الورقية الخضراء (السبانخ ، اللفت ، الجرجير)، الغنية بالنترات الغذائية، مثل التفاح الغني بالفلافونويد والخضراوات ذات الأوراق الخضراء غنية بالنترات الغذائية. تكشف الدراسات أن مزيج الفلافونويد والنترات يمكن أن يزيد من إنتاج أكسيد النيتروز، يمكن أن تؤدي الزيادة في أكسيد النيتروز بعد تناول مركبات الفلافونويد والنترات الغذائية إلى تحسين الوظيفة الإدراكية والمزاج.

7.الدجاج بالفلفل الحلو والكركم والفلفل الأسود..

يساعد في دعم صحة المفاصل، حيث يحتوي الفلفل الأسود (البيبيرين) مع الكركم الذى يحتوى على (الكركمين)، وقد تم بحثه على نطاق واسع لخصائصه المضادة للالتهابات، يصعب امتصاص الكركمين في الجسم، لكن مع الفلفل الأسود يتضخم امتصاصه، العنصر النشط في الفلفل يسمى بيبيرين وهو المسئول عن هذا التأثير الامتصاصي.

8.الفاصوليا السوداء والفلفل الحار (بما في ذلك الفلفل الأحمر)..

حيث يساعد المزيج في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث إن مزج الفاصوليا السوداء المحتوية على الحديد، بالإضافة الى الفلفل أحمر المحتوى على (فيتامين سي)، يتم امتصاص الحديد بسهولة أكبر في وجود فيتامين ج تشتمل المصادر النباتية للحديد على الفاصوليا والبقول والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والمكسرات والفواكه المجففة، الفلفل الأحمر هو أغنى مصدر غذائي لفيتامين سي، لكن البعض الآخر يشمل التوت والبروكلي والفواكه الحمضية والبطاطا.

9. تتبيلة سلطة الزنجبيل والكركم (تشمل العسل والثوم)..

يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي، غالبًا ما يُشار إلى الثوم والعسل على أنهما مضادان للبكتيريا بشكل منفرد، ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أنهما معًا، يتمتعان بقدرة أكبر على تقليل نمو البكتيريا المسببة للأمراض بسبب مزج للفينولات والأحماض الدهنية الموجودة في الأطعمة، كما تم اقتراح أن هذين النوعين من الأطعمة قد يكونان علاجًا بديلاً مفيدًا لعدوى الجهاز التنفسي العلوي أو يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع المضادات الحيوية الموصوفة طبيًا.

10. سلطة الطماطم والأفوكادو والحمص مع زيت الزيتون..

يساعد في هذا المزيج في دعم صحة القلب، وصحة البروستاتا، حيث تحتوى الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وقد ارتبط هذا المركب النباتي أيضًا بتحسين صحة البروستاتا، الطماطم هي أغنى مصدر للليكوبين والذي يساعد على امتصاصه عندما يقترن بالدهون مثل زيت الزيتون، يمتلك زيت الزيتون في حد ذاته العديد من الفوائد الصحية لدعم صحة القلب بما في ذلك تقليل الالتهاب وزيادة نسبة الكوليسترول الحميد.