حقائق عن الخبز تضرب المعلومات الشائعة عنه!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 7:23 مساءً

يرى كثيرون أنّ الخبز سيء للصحة، ويظنون أنه يسبب الانتفاخ ويحتوي على نشويات ضارة. غير أن هناك أساطير ومعلومات مغلوطة كثيرة عن الخبز.

وسنفند في هذا المقال الفروق يين الحقيقة والمعلومات المغلوطة من خلال عرض عدد من الأساطير حول الخبز. لنكتشف في النهاية ان الخبز الحقيقي الخالي من المواد الاضافية ليس بالضرورة ضارا اذا كان يشكّل جزءًا من نظام غذائي متوازن.

الخبز يسبب زيادة في الوزن

“الطعام بحد ذاته لا يسبب زيادة الوزن”. تقول خبيرة التغذية “جينّا هوب”. مضيفة أنّ زيادة الوزن، بشكل عام، يحدث عندما نستهلك سعرات حرارية أكثر مما يطلب جسمنا من أجل وظائفه الفيزيولوجية، ومستويات الحركة.

وتشير الى انه علينا التنبه الى ماذا نأكل مع الخبز أكثر من الخبز بحد ذاته، اذ ان اختيار أطعمة غنية بالدهون والسكر هي التي تزيد السعرات الحرارية.

الخبز الخالي من الغلوتن أفضل

“هذا مفهوم خاطئ وشائع” تقول جينّا،مشيرةً الى أن البراهين أثبتت ان الاشخاص الذين يزيلون الغلوتن من نظامهم الغذائي من دون حاجة طبية، هم عرضة للقضاء على التنوع في الأمعاء،اذ انّ البكتيريا الجيدة هي مفتاح لصحة أمعاء أفضل.

الخبز يرفع السكّر في الدم

الخبز هنا ليس المذنب الوحيد، اذ ان الأطعمة الغنية بالسكر والتي نضعها على الخبز هي التي تؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

والخبز الغني بالألياف يساعد على توازن مستوى السكّر، حيث تخفف الألياف افراز السكر في دورة الدم.

الخبز خالٍ من الفوائد الصحية

في الواقع، الخبز قد يكون مصدرا غنيا للعناصر الغذائية، من بينها الألياف والبروتين.

التوقف عن تناول الخبز يساهم في فقدان الوزن

الخبز مصدر للنشويات التي تساهم في تخزين المياه. وعندما نقطع الخبز، اننا في الواقع نخسر وزنا من المياه. والمستويات الخفيفة من الماء في الجسم تؤدي الى عدم توازن في السوائل ومن ثمّ الجفاف.

النشويات في الخبز ضارة

النشويات أساسية لنظام غذاىي صحي، فهي تلعب دورًا هاما في امداد الجسم بالطاقة ووظائف الهورمونات.

وبالتالي،انّ استهلاك الخبز الطبيعي ذي النوعية الجيدة هو طريقة رائعة لزيادة الألياف في النظام الغذائي.

الخبر يسبّب الشعور بالخمول

الكربوهيدرات الآتي من الخبز الغني بالألياف مثل “العجين المخمر” تُفرَز في الدم بشكل بطيئ لتزويد الجسم بطاقة مستدامة. لذا فإن التحول الى خبز طبيعي جيد النوعية مع طعام صحي يعدّ طريقة رائعة لتحفيز مستويات الطاقة.