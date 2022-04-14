عليك الحذر.. 8 أعراض تدل على نقص البروتين في جسمك!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - يؤدي نقص البروتين في جسم الإنسان، لظهور عدد من المشاكل الصحية، لعل أبرزها زيادة دهون الكبد والتي تنتج عن نقص البروتينات التي تقوم بنقل الدهون، كما يؤدي نقص البروتين إلى ظهور بقع والتهابات في الجلد، وترقق الشعر وبالتالي بهتان لونه وتساقطه، بالإضافة إلى ضعف وتكسر الأظافر.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز أعراض نقص البروتين في الجسم وهي:

1. الانتفاخ والتورم (Edema)

يعد الانتفاخ والتورم أحد أعراض نقص البروتين الحاد كما في مرض كواشيوركور (kwashiorkor) الذي يُعتقد بأنه ينتج عن نقص بروتين الألبومين (Albumin) في الدم، الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الضغط الجرمي (Oncotic pressure) وهو القوة التي تشد وتسحب السوائل إلى الدورة الدموية ليمنع بذلك تراكم السوائل الزائدة في الأنسجة.

2. مرض الكبد الدهني (Fatty liver)

يشيع أيضًا هذا العرض في مرض كواشيوركور، ويعد سبب حدوثه في حالات نقص البروتين مجهول إلا أن الدراسات أشارت إلى أن السبب هو ضعف إنتاج وبناء البروتينات الناقلة للدهون المعروفة باسم البروتينات الشحمية (Lipoproteins).

ولا بد من التنويه إلى أن ترك هذه الحالة بدون علاج قد يؤدي إلى تطور المرض إلى التهاب الكبد وربما تشمعه (Cirrhosis) أو فشل الكبد (Liver failure).

3. تقلبات المزاج

نظرًا لأن النواقل العصبية التي يستخدمها الدماغ لنقل المعلومات بين الخلايا مصنوعة بالأساس من الأحماض الأمينية التي تعد اللبنة الأساسية لبناء البروتين، لذا فإن نقص البروتين قد يؤدي إلى عدم إنتاج ما يكفي من النواقل العصبية التي من شأنها التأثير على المزاج.

4. مشاكل في الشعر والأظافر والبشرة

حيث تتكون هذه الأجزاء من بروتينات مثل الإيلاستين (Elastin) والكولاجين (Collagen) والكيراتين (Keratin)، فيؤدي نقصها إلى جفاف الجلد وتقشره وتساقط الشعر وضعفه ونتوءات على الأظافر.

5. التعب والضعف

بمرور الوقت يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى فقدان الكتلة العضلية مما يؤدي إلى الضعف وتقليل القوة وتبطئ عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي نقص البروتين أيضًا إلى حدوث فقر الدم، فلا تحصل الخلايا على الأكسجين اللازم.

6. زيادة الجوع

حيث يمد البروتين الجسم بالطاقة، ويؤدي تناول البروتين إلى الشعور بالشبع لمدة أطول.

7. بطء التئام الجروح

حيث يحتاج الجسم البروتينات لعملية التجلط بالتالي التئام الجروح.

8. ضعف المناعة وكثرة الأمراض

حيث تساعد الأحماض الأمينية جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة التي تنشط خلايا الدم البيضاء لمحاربة البكتيريا والفيروسات.

أسباب نقص البروتين

اضطرابات الأكل مثل اضطراب فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa).

حالات جينية.

مراحل متقدمة من السرطان.

مشكلات في امتصاص الطعام بسبب أمراض مثل القولون العصبي.

نقص الكربوهيدرات والدهون في النظام الغذائي مما يدفع الجسم لاستهلاك البروتين كمصدر للطاقة.

طرق تشخيص نقص البروتين

يمكن لفحص الدم أن يكشف ما إذا كان هناك بروتين كافٍ في جسم الشخص أم لا، فقد يجري الطبيب -وهو الشخص الوحيد المعني في التشخيص- مجموعة من الفحوصات، مثل: البروتين الكلي، والألبومين، ونسبة الألبومين إلى الجلوبيولين -وهما نوعان من البروتينات المُنتجة من قبل الكبد- حيث يكشف هذا الاختبار عن المستويات الإجمالية للبروتين ومستويات الألبومين والجلوبيولين.

فإذا كان هذان البروتينان غير متوازنين فإن هذا قد يدل على مشاكل طبية، مثل: اضطراب الكبد أو أمراض في الكلى أو غيرها.