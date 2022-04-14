شكرا لقرائتكم خبر عن فالنيفا الفرنسى.. وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح جديد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم الموافقة على لقاح جديد لفيروس كورونا هو فالنيفا Valneva للاستخدام في المملكة المتحدة، حيث أصبحت المملكة المتحدة الأولى في العالم التي وافقت على لقاح فالنيفا"Valneva "، المكون من جرعتين، وجد المنظم أن اللقاح آمن وفعالة في سن 18 إلى 50 عامًا.



الموافقة على لقاح كورونا

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم الموافقة على لقاح كورونا من فالنيفاValneva اليوم في المملكة المتحدة، على الرغم من قول وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد أنه لن يتم منحه الضوء الأخضر.

قال منظمو الأدوية في بريطانيا، إن اللقاح المكوّن من جرعتين آمن وفعال - لكن لا يمكن إعطاؤه إلا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، ومع ذلك، ألغت الحكومة عقدها البالغ قيمته 1.2 مليار جنيه إسترليني لما يصل إلى 190 مليون جرعة في الخريف الماضي، مما يعني أن بريطانيا ليس لديها أي شيء تتنازل عنه.

وكان قال وزير الصحة في ذلك الوقت إن الصفقة أُلغيت "لأسباب تجارية" ولأن اللقاح لم يكن قد تم الموافقة عليه من قبل هيئة مراقبة الأدوية، ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء إن اللقاح، المسمى VLA2001، قد يكون أكثر مقاومة من غيره.

وأوضحت الصحيفة، يحتوي على ما يعرف باسم الفيروس المعطل بالكامل وهو فيروس كامل تم تحييده، على الرغم من أنه لا يمكن أن يسبب المرض، إلا أنه يحتوي على أجزاء أكثر من الفيروس لكي يتعلم منها جهاز المناعة.

وأضاف، إن لقاح" فالنيفا" هي السادس الذى تم الموافقة عليها من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) ، أمثال فايزر، واسترازنيكيا، وموديرنا Pfizer و AstraZeneca Moderna.

وأكدت الصحيفة، تستخدم اللقاحات الأخرى شظايا جينية من جزء واحد من فيروس كورونا، يسمى بروتين سبايك - القسم الذي يسمح له بالارتباط بالخلايا السليمة، ومع ذلك، فإن هذا الجزء هو عرضة للطفرات، تُستخدم نفس العملية بالفعل على نطاق واسع في إنتاج لقاحات الإنفلونزا وشلل الأطفال التقليدية.