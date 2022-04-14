القهوة وتساقط الشعر.. علماء يكشفون العلاقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يمكن أن يكون تساقط الشعر أمراً مزعجاً يؤثر على نفسية وثقة الشخص بنفسه، ولكن كشفت إحدى الأطباء كيف أن الروتين الصباحي يمكن أن يزيد المشكلة سوءاً.

يبدأ الكثير من الأشخاص يومه بتناول فنجاناً من القهوة أو الشاي، العادة التي قد تمنح صاحبها دفعة من الطاقة، لكنها في الوقت نفسه قد تضر شعره.

ووفقاً لصحيفة “صن” البريطانية، يمكن للمكونات الموجودة في الشاي الأسود والقهوة أن تضغط على مستويات الحديد لدينا مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

أوضحت الدكتورة سارة كايات، ممارس عام تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وممارس في عيادة جرايز إن الطبية البريطانية، أن فقدان ما يقرب من 100 إلى 150 شعرة يومياً أمر طبيعي، لكن بعض الناس قد يفقدون المزيد بسبب الإجهاد.

ويتوقف تساقط الشعر في معظم الأوقات بمجرد تخفيف مستويات التوتر، ولكن قول ذلك أسهل من فعله.

وبهذا الصدد قالت كايات إنه يجب تجنب تناول الكافيين، لتسببه في تساقط الشعر.

شرب الكثير من القهوة يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، فإذا بدأت في شرب كوب أو كوبين في اليوم فأنت بخير، ولكن إذا بدأت في الإدمان وأصبح شرب القهوة عادة متكررة يومياً من 4 إلى 6 أكواب، لا بد أن يكون الشخص حذراً ، لأن شرب الكثير منها يمكن أن يسبب الصلع.

وأوضحت: “هل تعلم أن مادة التانين أو العفص الموجودة في الشاي الأسود يمكن أن تمنع امتصاص الحديد مما قد يزيد من خطر نقص الحديد وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر؟”.

وأضافت: “إذا كنت تشرب الشاي الأسود – حاول تقليل ما تتناوله، أو حتى الأفضل، تناول الشاي الأخضر، كبديل”.

وتحتوي القهوة على حوالي 4.6 % من مادة التانين (التي تقوم بالارتباط مع الحديد من المصدر النباتي)، بينما يحتوي الشاي على حوالي 11.2 % منها.

التانين عبارة عن جزيئات تلتصق بالبروتينات وتوجد في خشب الشجر واللحاء والفواكه غير الناضجة وأوراق النباتات.

كما يمكن أن يزيد الكافيين أيضاً من الشعور بالتوتر والقلق، خاصةً عند الذين لديهم حساسية من آثاره.

ويمكن أن يساهم الإجهاد في إضعاف بصيلات الشعر مما قد يعيق نمو الشعر.