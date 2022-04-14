شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي أبرزها اللحوم الحمراء والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما صرحت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، بإن اللحوم لا يتم غسلها قبل الطهي، مشيرة إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والدراسات الحديثة ونصحت بعدم غسل اللحوم وبخاصة اللحوم الحمراء قبل طبخها، تجنبا لفقدان خصائصها الصحية، رصد الخليج 365 العديد من الأطعمة الأخرى غير اللحوم التي ينصح بعدم تنظيفها قبل الطهي، وذلك وفقا لموقع " cookist"، ومنها:

-الدواجن والأسماك:

قديما كنا نحث علي ضرورة غسيل الدجاج من البكتيريا، لكن اتضح أن الحالة معاكسة ، فعن طريق غسل الدجاج النييء في الحوض ، فإنك تنشر البكتيريا حول مطبخك عن طريق الرذاذ والقطرات، و تنطبق هذه القاعدة على الأسماك النيئة أيضًا.

-المشروم:

المشروم ليس خطيرًا من الناحية البكتيرية ، لكن طعمه وملمسه يتغيران إذا لامس الماء لفترة طويلة، لأنه يمتص الماء، لمنعها من أن تصبح رطبة ومطاطية ، امسحها بمنشفة ورقية مبللة بدلاً من ذلك.

-البيض:

ابتعد عن غسيل البيض قبل الطهي، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة هذه العملية الطلاء الطبيعي من قشر البيض .

-المكرونة:

ليست معرضة لخطر البكتيريا ، ولكن هناك سبب آخر يمنعك من شطفها قبل الطهي أو بعده والسبب أنك ستغسل النشا ، مما يزيد من صعوبة التصاق الصلصة بها.