6 أطعمة تمنحك الشبع على مائدة السحور

بيروت - نادين محمد - يجب أن تكون وجبة السحور مفيدةً لتوفير الطاقة الكافية؛ لتستمر خلال ساعات الصيام الطويلة، إليك أطعمة عديدة تساعد على منحك الشعور بالشبع والحصول على الترطيب الكافي على مائدة السحور وحتى تحافظي على نشاطك طوال اليوم، يجب أن تشمل وجبة السحور الأطعمة التالية:

1. البيض

غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية. سوف يجعلك تناول البيض تشعرين بالشبع. هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء أن يأكل بها البيض. يمكنك صنع عجة نباتية ثقيلة وإقرانها بالخبز البني. يمكنك أيضاً صنع البيض المخفوق ووضعه على خبز بني مغطى بالفعل بزبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز. يمكنك مزج البيض المسلوق مع السلطة.

2. دقيق الشوفان

لن يكون للوجبة الغنية بالبروتين فائدة واحدة فقط، بل فوائد عديدة يعد الشوفان مصدراً فاتحاً للشهية يمكنك عمل عصير شوفان ممزوج مع الموز والحليب.



3. الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات غنية بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على الشعور بالنشاط. أيضاً بصرف النظر عن مجرد شرب الماء، يحتاج المرء إلى تناول الفواكه والخضروات التي ستساعده في الحفاظ على ترطيب الجسم في السحور.

من الأمثلة على ذلك البطيخ والفراولة والخوخ والبرتقال والطماطم والخيار والخس والسبانخ والكرفس. يمكنك عمل سلطة تجمع بين العديد من الفواكه والخضروات للاستمتاع بالفوائد الصحية كلها مرة واحدة.

4. المكسرات

يمكنك إضافة المكسرات إلى الزبادي فستمنحك زبدة اللوز وزبدة الفول السوداني الطاقة، وكذلك تجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول.

5- الأرز

يمكن تناول على مائدة السحور الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات مثل الأرز البني والخبز الكامل، فهي تستغرق وقتاً أطول للهضم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة لفترة أطول.

6- اللحوم وبدائلها

الدجاج منزوع الجلد والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم هي مصدر كبير للبروتين مع الحد من تناول الدهون.

علاوة على ذلك، فهي تساعد في إصلاح وبناء أنسجة الجسم، وبناء جهاز المناعة. يساعد استهلاك منتجات الألبان عالية الكالسيوم أيضاً في الحفاظ على قوة العظام. أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز يمكنهم اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب فول الصويا المدعم بالكالسيوم على مائدة السحور.

يجب بوجه عام اختيار أطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI)؛ لمنع تذبذب السكر في الدم أكثر من اللازم على سبيل المثال، يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر جلايسيمي أقل من الأرز الأبيض العادي.

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