شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات الصيف لوقاية أطفالك من الجفاف وضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يواجه الأطفال مشاكل عديدة مثل: التعب والجفاف ومشاكل البطن وضربة الشمس، ولكن يمكنك مساعدتهم من خلال تقديم الأطعمة والمشروبات الصيفية التي تعتبر طرقًا فعالة للوقاية من الجفاف وضربة الشمس، بحسب موقع "health".

جسم الإنسان يحتوي على ما يصل إلى 60% من الماء، وكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل صحيح.

الجفاف والأطفال..

نحتاج إلى الماء للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وإزالة النفايات وتليين المفاصل يحدث فقدان الماء من الجسم باستمرار من خلال التنفس، التعرق، التبول، وما إلى ذلك. يؤدي الطقس الحار والرطب إلى زيادة كمية العرق، وبالتالي زيادة فقدان السوائل والمعادن من الجسم.

يحدث الجفاف عندما تخرج سوائل من الجسم أكثر من كمية السوائل التي يتم تناولها وهذا يترك الجسم بدون ماء كافٍ أو سوائل أخرى لأداء الوظائف الطبيعية.

ما هي بعض علامات الجفاف؟

من العلامات الأساسية للجفاف الشعور بالعطش تشمل العلامات الأخرى جفاف الفم والصداع والتبول والتعرق بشكل أقل من المعتاد والبول الداكن وجفاف الجلد والشعور بالتعب والدوار

من ناحية أخرى ، تكون ضربة الشمس أكثر خطورة وتحدث عندما لا يتمكن الجسم من التحكم في درجة حرارته ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ولا يستطيع الجسم أن يبرد.

تعتبر درجة حرارة الجسم المرتفعة للغاية، والحالة العقلية المتغيرة ، والكلام المتداخل ، وفقدان الوعي ، وما إلى ذلك من علامات الإصابة بضربة الشمس.

طرق الوقاية..

* تجنب الخروج أثناء الحرارة الزائدة

* ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

* الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل جيد أمر ضروري لأداء وظائفه الطبيعية

* يجب تعليم الأطفال أهمية شرب المزيد من الماء خاصة أثناء اللعب أو الأنشطة الرياضية.

الأطعمة وطرق الوقاية من الجفاف بين الأطفال: 1. الفواكه والخضراوات:

إن إطعام الأطفال بالكثير من الخضار والفواكه الكاملة سيساهم أيضًا في استهلاك السوائل جنبًا إلى جنب مع الألياف والمغذيات الدقيقة. يمكن تضمين الخضار والفواكه الغنية بالمحتوى المائي بكميات كبيرة للأطفال. وتشمل الخيار والبطيخ والخس والكوسة والبرتقال.

2. ماء جوز الهند..

يمكن إعطاء ماء جوز الهند للأطفال كل يوم لأنه غني بالإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد.

3. الزبادي..

يعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي يجب تناولها خلال فصل الصيف لا يقتصر الأمر على تبريد الجسم، بل يعتبر الزبادي من البروبيوتيك الغني وهو مفيد للغاية لميكروبات الأمعاء ويساعد في تحسين هضم الطعام وامتصاصه.

4. الشوربة..

يمكن إعطاء الشوربة الدافئة المصنوعة من الخضار أو عظام الدجاج / الضأن للأطفال في كثير من الأحيان لأنها غنية بالعناصر الغذائية وترطيبها.

ما الذي يجب تجنبه؟

يجب تجنب عصائر الفاكهة لأنها تزيد من تناول السكر ولا تحتوي على ألياف الفاكهة المفيدة للغاية، تناول السكر الزائد يؤدي إلى تفاقم الجفاف لذلك، يجب تجنب جميع المشروبات المصنعة بما في ذلك العصائر المعبأة والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية وما إلى ذلك.